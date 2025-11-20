Audi RS 6, il ritorno della berlina è un ibrido da 700 CV

Oggi si deve parlare di ritorni che fanno “rumore”, anche se possono andare in giro in silenzio. La notizia che scuote il segmento delle berline sportive è il come back della Audi RS 6 in formato sedan. Dopo una pausa lunga ben 14 anni, l’icona dei Quattro Anelli torna a ruggire, o meglio, a sussurrare nelle zone a traffico limitato, pronta a sfidare le rivali storiche come la BMW M5 e la Mercedes-AMG E 63.

La formula scelta da Ingolstadt per la RS 6 berlina è un mix intrigante. C’è sia la tradizione termica che il pragmatismo elettrico. Il cuore pulsante è il nuovo motore V8 4.0 biturbo, una sinfonia meccanica che, grazie all’abbinamento con un sistema Plug-in Hybrid, promette una potenza spaventosa di oltre 700 cavalli di pura adrenalina.

L’adozione della tecnologia Plug-in Hybrid è il manifesto d’intenti del costruttore. D’altronde Audi vuole conservare l’anima irruenta del V8 (la coppia istantanea, il sound gutturale) integrandola con le potenzialità dell’elettrificazione. La berlina quindi può essere brutale in accelerazione ma può anche muoversi in silenzio assoluto nelle aree urbane, sfruttando la marcia a zero emissioni.

I puristi amanti della RS 6 temono che l’introduzione della componente elettrica possa “snaturare” il carattere inconfondibile del motore termico. La vera sfida per l’ingegneria di Ingolstadt è proprio qui: l’aumento di peso dovuto al sistema ibrido e la complessità della gestione rinnovata del veicolo non sono ostacoli da poco, soprattutto quando l’obiettivo è mantenere intatta la reattività del telaio e la precisione di guida.

In questo compromesso che la RS 6 berlina (già immortalata in alcune foto spia) mostra la sua forza. L’aumento di peso è considerato un compromesso ampiamente ripagato dai vantaggi in termini di efficienza, prestazioni e soprattutto versatilità. Commercialmente, la strategia è chiarissima. Audi non poteva permettersi di restare alla finestra. La nuova RS 6 berlina sarebbe la risposta a una clientela esigente che non si accontenta più solo della potenza. Il debutto è alle porte.