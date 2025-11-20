Nuova Fiat Campagnola Trek EXT: design aggressivo e spirito avventuroso per il fuoristrada del futuro

Di una nuova Fiat Campagnola si torna a parlare puntualmente sul web ogni tot di mesi. Anche stavolta il modello è tornato alla ribalta anche se ovviamente ora come ora non ci sono notizie e nemmeno voci secondo cui un simile veicolo possa effettivamente tornare a far parte della gamma della casa torinese. Infatti Fiat sembra avere ben altri piani per il suo futuro più immediato come dimosatrano gli imminente debutti dei SUV Fiat Grizzly e Fiat Fastback.

Nuova Fiat Campagnola Trek EXT è l’ultima creazione digitale di TDA Automotive

Nelle scorse ore sul web e più precisamente su Instagram si è registrata una nuova ipotesi di design relativa ad una futura ipotetica nuova Fiat Campagnola. Ci riferiamo alla creazione digitale realizzata dall’architetto e designer Tommaso D’Amico pubblicata su Instagram nel profilo di TDA Automotive in cui viene ipotizzato il design di questo futuristico modello. L’artista digitale ha dato via alla cosiddetta Campagnola Trek EXT, un concept che celebra lo spirito avventuroso del celebre marchio italiano. Il render mostra un fuoristrada dall’aspetto aggressivo con parafanghi larghi, paraurti anteriore robusto con bulbo integrato, snorkel per protezione del motore, barra luminosa a LED sul tetto, pedane laterali e pneumatici extra-large.

Si tratta ovviamente di una reintepretazione in chiave Fiat della mitica Jeep Wrangler. Anche la classica griglia a sette listelli è stata reinterpretata con il marchio Fiat, a sottolineare la differenza rispetto alla Jeep Wrangler originale, pur mantenendo tratti simili che rendono evidente la sua “parentela virtuale”.

Non si tratta, dunque, di un progetto reale di Stellantis: la nuova Fiat Campagnola vive esclusivamente nel mondo digitale, dove l’artista ha potuto sbizzarrirsi con design esterni e interni, creando abitacoli morbidi e confortevoli, ideali per un viaggio virtuale nell’avventura.

La scelta del nome non è casuale. La Fiat Campagnola originale, prodotta in due generazioni tra il 1951 e il 1987, si ispirava alla Jeep Willys e aveva una storia importante: il modello della seconda serie fu usato come Papamobile durante l’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Questo passato glorioso ha reso il nome perfetto per una rinascita digitale, capace di evocare tradizione e robustezza.

Stellantis, però, non ha alcuna intenzione di riportare il modello in produzione, neppure come versione speciale per il mercato italiano. La nuova Fiat Campagnola Trek EXT resta, quindi, un omaggio virtuale alla storia e all’immaginazione, un progetto che unisce nostalgia, design audace e passione per i fuoristrada.