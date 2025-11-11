Se l’Audi SQ5 non basta, ABT ha creato una sorta di versione RS

Nonostante il recente debutto della nuova generazione Q5, che ha portato uno stile più accattivante e tanta tecnologia, gli appassionati sono rimasti a bocca asciutta: non c’è ancora traccia di un modello RS Q5 completo. L’opzione prestazionale al vertice della gamma rimane quindi la Audi SQ5. Advertisement

È qui che interviene la casa di elaborazione tedesca ABT Sportsline, offrendo un brutale ma efficace upgrade per quei guidatori che ritengono che, per la versione con la “S”, Audi non sia stata abbastanza audace.



Il SUV modificato si distingue immediatamente grazie al pacchetto aerodinamico sobrio, ma efficace, di ABT, che include uno splitter anteriore, un diffusore posteriore in tinta con la carrozzeria e uno spoiler sul tetto più grande. Il risultato è un look che sembra progettato dalla fabbrica, ma con un tocco di minaccia visiva in più.

Ciò che cattura l’attenzione e giustifica il sovrapprezzo sono i nuovi cerchi sportivi ABT Evo da 22 pollici in nero lucido, che debuttano proprio su questo SUV. Chi preferisce un approccio più “modesto” può optare per i Sport GR da 20 pollici. Sul retro, i terminali di scarico quadrupli in acciaio inossidabile con finitura nero opaca, che misurano ben 10 cm di diametro, sostituiscono quelli di serie, assicurando che la SQ5 ABT sia sentita prima ancora di essere vista.

L’interno si limita invece a tappetini personalizzati e luci di cortesia con brand ABT. Ma la vera sostanza, ovviamente, è sotto il cofano. Il motore 3.0 TFSI V6 turbocompresso è stato potenziato grazie al modulo di prestazioni ABT Power S. La potenza sale a ben 435 cavalli e la coppia raggiunge i 600 Nm. Si tratta di un significativo aumento di 72 CV e 50 Nm rispetto alla versione di serie, lo stesso trattamento di successo applicato recentemente anche alla Audi S5 Avant.



La potenza extra è supportata da un upgrade dinamico con l’introduzione di molle ribassate, che avvicinano la SQ5 al suolo fino a 45 mm, conferendole l’aspetto quasi di una “Q8 in miniatura”. Il kit è stato presentato sulla Audi SQ5 standard, ma è compatibile anche con il SUV coupé SQ5 Sportback. I prezzi non sono stati annunciati, ma i proprietari interessati possono contattare ABT direttamente per un preventivo. Un preventivo che si preannuncia con cinque succose cifre.