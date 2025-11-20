Jeep Recon , gli interni del nuovo SUV “invitano” al fai-da-te

La nuova Jeep Recon non si limita a portare la versatilità del classico e amatissimo Wrangler nel mondo dei SUV elettrici semplicemente consentendo di smontare le portiere. Qui, infatti, si spinge la filosofia della personalizzazione fino all’interno, invitando i proprietari a “sporcarsi le mani” (oltre alle ruote del veicolo) con i bulloni Torx.

L’elemento più piccolo e geniale di questo approccio modulare è stato evidenziato da Ryan Nagode, Vicepresidente e Responsabile dell’Interior Design di Stellantis Nord America. Il suo aspetto preferito del design Recon, a quanto dichiara, sarebbero proprio le cinghie elastiche portaoggetti visibili nelle tasche delle portiere e nella console centrale. Non solo un dettaglio quasi “trascurabile”.

Quell’hardware rimovibile sulla Recon non è un semplice vezzo estetico, ma un invito a giocare. “Si possono estrarre, si possono trasformare da cinghie incrociate a cinghie dritte, e così ognuno può divertirsi a creare i propri sistemi, i propri accessori”, ha spiegato Nagode, immaginando accessori personalizzati per l’ultima “fantastica borraccia” alla moda.

La Recon, ispirata dall’inarrestabile successo di accessori della Wrangler, offre diversi punti di montaggio fissati con gli stessi bulloni Torx anche sul lato della console centrale. Nagode immagina che i proprietari più intraprendenti faranno ricorso alla stampa 3D per creare gadget personalizzati, fissandoli direttamente su questi punti. La “flessibilità c’è”, ha assicurato, per permettere a chiunque di riconfigurare o personalizzare lo spazio interno a piacimento.

Insomma, Jeep non solo non si preoccupa di come si riposizionano le cinghie, ma incoraggia attivamente il tuning amatoriale e l’ingegneria, se vogliamo, casalinga. L’obiettivo è creare una comunità di personalizzazione autonoma, tipica del mondo Jeep. E Mopar, il nome per eccellenza degli accessori di Stellantis? Nagode si è mostrato ottimista sul futuro, lasciando intendere che lo spazio è così divertente da riconfigurare che sarà “la possibilità per noi di divertirci nel corso degli anni” con le loro soluzioni.