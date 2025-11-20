Peugeot 5008, trionfo in casa contro tutti i suoi competitor

A un anno dal lancio, la terza generazione della Peugeot 5008 festeggia in Francia con un successo commerciale innegabile che umilia la concorrenza domestica. Nei primi dieci mesi del 2025, sono state immatricolate ben 14.874 Peugeot 5008, un dato quasi doppio rispetto alla sua rivale storica, la Renault Espace, ferma a 7.453 unità. Il Leone, insomma, sta dominando il segmento dei SUV familiari.

Fortunatamente per Renault, la Rafale “coupé”, un modello dal posizionamento più esclusivo e limitato a cinque posti, si difende bene con 7.118 immatricolazioni. Insieme, l’accoppiata Espace/Rafale riesce a pareggiare, a fatica, i numeri della 5008, evitando un KO totale.

Se consideriamo solo i SUV a sette posti, il dominio di Peugeot è assoluto. La nuova Skoda Kodiaq ha trovato solo 3.420 acquirenti, e la neonata Volkswagen Tayron ha avuto un avvio tristissimo con sole 1.154 immatricolazioni. Anche la Nissan X-Trail e la marginale Mazda CX-80 sono rimaste indietro, mentre le coreane Kia Sorento e Hyundai Santa Fe non hanno per nulla infiammato il mercato francese. Restano quindi abbastanza invisibili.

Un’importante notizia si cela sotto il cofano, e non è quella che Stellantis si aspettava dopo gli investimenti a zero emissioni. La stragrande maggioranza degli acquirenti francesi ha scelto l’ibrido. La 5008 Hybrid 145 ha totalizzato ben 12.234 vendite, rappresentando oltre l’82% del totale. È l’opzione più conveniente, offre un rispettabile risparmio di carburante e in sostanza sta compensando l’uscita di produzione del diesel.

L’elettrico, invece, arranca. Le varianti e-5008 rappresentano appena il 12,5% delle immatricolazioni (1.859 unità). La colpa è in parte dei ritardi significativi, come quelli della versione Long Range dovuti alla complessa produzione delle batterie nel nuovo stabilimento ACC francese, e il lancio posticipato della versione a trazione integrale Dual Motor. Nonostante le difficoltà, la e-5008 si difende nel suo segmento, superando le vendite di molti altri SUV elettrici a sette posti, ma restando lontanissima dalla Tesla Model Y.