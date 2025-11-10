Audi, che successo: 10.000 preordini in mezz’ora per il nuovo modello

Di fronte alle difficoltà incontrate sul competitivo mercato cinese, Audi ha deciso di ripartire praticamente da zero. Il marchio tedesco ha infatti dato vita al nuovo marchio chiamato semplicemente AUDI, frutto di una collaborazione strategica tra il marchio tedesco e il colosso locale SAIC. Il primo frutto di questa partnership, la AUDI E5 Sportback, è già disponibile per l’ordine e il debutto non avrebbe potuto essere più promettente, registrando oltre 10.000 prenotazioni nelle prime 30 minuti dal lancio ufficiale. Advertisement

Audi E5 Sportback debutta in Cina: numeri record dal lancio

La nuova AUDI E5 Sportback rinuncia ai classici quattro anelli per adottare un design più pulito e minimalista, con il nome “AUDI” scritto per esteso sia sul frontale che sul posteriore. Una decisione che segna la volontà di conquistare un pubblico giovane e sensibile all’innovazione.

Nonostante la saturazione del mercato elettrico cinese, dominato da marchi come Nio, Zeekr e Tesla, l’esordio di AUDI appare incoraggiante. Il gruppo ha già confermato che entro il 2028 la gamma si amplierà con due nuovi modelli, tra cui un SUV di fascia alta.

La AUDI E5 Sportback è proposta con diverse configurazioni di motore e batterie. Le versioni a motore singolo erogano 299 o 408 CV, mentre le varianti a doppio motore raggiungono 525 e 787 CV. Tre le capacità disponibili per le batterie figurano quelle da 76,2, 83,3 e 100 kWh, fornite da CATL, che assicurano fino a 773 km di autonomia nel ciclo CLTC. L’architettura a 800 volt consente inoltre tempi di ricarica estremamente ridotti.

Il listino parte da 235.900 yuan, circa 28.000 euro, un prezzo sorprendentemente competitivo considerando le dotazioni. La berlina elettrica offre un display panoramico da 59 pollici, sedili riscaldati e ventilati, tetto panoramico e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida con LiDAR, ultrasuoni e telecamere.

Prodotta nello stabilimento SAIC-Audi in Cina, la nuova E5 Sportback è il primo tassello della nuova strategia del gruppo tedesco per rilanciarsi nella Terra del Dragone. Una mossa che ricalca quella di Volkswagen, già impegnata in una partnership con XPeng, e che conferma come i costruttori europei stiano ripensando profondamente il proprio approccio al mercato elettrico più competitivo del mondo.