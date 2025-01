Audi RS 5 Avant, cosa rivelano le nuove immagini dai test dell’ibrida tedesca

Audi, com’è noto da diversi mesi, è pronta a lanciare una nuova generazione della A5, un modello che si allontanerà dalle versioni coupé, cabriolet e liftback della gamma attuale. A partire dalla primavera o estate 2025, il nuovo modello di A5, destinato al 2026, includerà solo la carrozzeria liftback, affiancata da una versione Avant, station wagon, che sarà disponibile in molti mercati, inclusa una nuova berlina specifica per il mercato cinese.

La famiglia A5 si arricchirà di modelli RS 5 ad alte prestazioni, sia nella versione liftback che nella station wagon. Un prototipo della RS 5 Avant è stato recentemente avvistato durante dei test sul famoso circuito del Nurburgring in Germania. Anche il prototipo della versione liftback è attualmente in fase di sviluppo e test.

La RS 5 Avant prenderà il posto della tradizionale RS 4 Avant. Quest’ultima, annunciata nel 2023, prevede una numerazione differente: i modelli con motori a combustione interna avranno numeri dispari, mentre quelli elettrici saranno identificati con numeri pari. Questo significa che la futura A4 sarà un veicolo completamente elettrico.

Dai primi test, è chiaro che il prototipo avvistato riguarda la versione RS 5 Avant, non la normale A5 Avant, grazie a dettagli distintivi come ampie prese d’aria, parafanghi allargati per ospitare una carreggiata più larga, dischi freno forati e terminali di scarico ovali. Il prototipo, inoltre, presenta un tappo per il carburante e una porta di ricarica, suggerendo che si tratti di un modello ibrido plug-in. Le etichette gialle di avvertimento sul parabrezza, visibili in alcune immagini, rafforzano l’ipotesi di una configurazione parzialmente elettrica.

Il suono del motore nel video del test suggerisce l’impiego di un motore V6 biturbo da 2,9 litri, lo stesso presente nell’attuale RS 5, che sviluppa 444 CV. Tuttavia, si prevede che il nuovo modello avrà una potenza significativamente superiore per competere con la Mercedes-Benz AMG C 63 SE Performance, che offre ben 671 CV ed è anch’essa una versione ibrida plug-in.

Il debutto della nuova RS 5 è previsto verso la fine del 2025. Audi attualmente offre la RS 6 Avant, un modello più grande, che sarà però ritirato nel corso del 2025. Per colmare questo vuoto, Audi sta preparando l’arrivo di una RS 6 Avant E-Tron completamente elettrica e una RS 7 Avant ibrida plug-in.