Audi A5, il peso supera la barriera psicologica delle 2 tonnellate

La nuova Audi A5 del 2025 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello precedente, da cui ha anche stravolto il nome, l’Audi A4. Con una struttura tradizionale a cinque porte, abbandona il precedente “formato berlina”, mettendo in mostra un concept simile alla vecchia A5 Sportback, anche questa vittima della sostituzione, o del progresso, potremmo dire.

Le dimensioni evidenziano questa trasformazione: lunga 4,82 metri, con un passo generoso di 2,89 metri, è più compatta rispetto a concorrenti come la Skoda Superb o la Volkswagen Passat. Tuttavia, si distingue per la piattaforma avanzata PPC, condivisa con la nuova Audi Q5, che consente di integrare tecnologie all’avanguardia. Tutta questa imponenza avrà un prezzo da pagare alla fine dei conti?

Andando all’offerta tecnica e di spazio, la gamma motori sfrutterà un sistema mild hybrid (MHEV) su diverse varianti, migliorando l’efficienza senza comprometterne le prestazioni. Un punto da sottolineare riguarda la capacità del bagagliaio. La versione standard offre 417 litri per le MHEV con trazione Quattro e 445 litri per le versioni tradizionali.

Per quanto riguarda la Avant, l’Audi formato station wagon, presenta capacità simili ma non sconvolgenti: 448 litri con trazione integrale o MHEV, e 476 litri per le altre varianti a combustione. Questi numeri, infatti, potrebbero risultare meno competitivi rispetto ad altri modelli del segmento.

Sorprendente è invece il peso del veicolo, che parte da 1.770 kg per la versione base e arriva a 1.960 kg per il diesel TDI da 204 CV con trazione integrale (1.975 kg per la Avant). La sportiva S5, con i suoi 367 CV, supera le due tonnellate: 2.025 kg per la berlina e 2.040 kg nella versione Avant. Ma è da considerare anche che queste cifre non includono ancora le future varianti plug-in hybrid (PHEV), previste successivamente e probabilmente più pesanti.

La nuova Audi A5, quindi, compie sicuramente un passo avanti nel compromesso tra innovazione, comfort e tecnologia, ma il peso e la capacità del bagagliaio, sembrano sollevare interrogativi per una clientela che diventa sempre più attenta ed esigente.