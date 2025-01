Audi, un 2024 da dimenticare per le vendite su quasi tutta la gamma

Il 2024 non è stato un anno positivo per Audi, con una contrazione delle vendite che ha evidenziato un momento complesso per il marchio tedesco. L’attenzione, negli ultimi tempi, era concentrata su altre realtà del gruppo Volkswagen, ma ora è Audi a fronteggiare sfide significative, registrando perdite a doppia cifra su gran parte della sua gamma.

In termini numerici, le immatricolazioni complessive sono crollate del 14%, passando dalle 228.550 unità vendute nel 2023 a 196.576 veicoli nel 2024. I modelli di punta, tra cui la storica berlina A4, hanno sofferto maggiormente, con un calo quasi del 50% rispetto all’anno precedente.

Anche altre vetture della gamma hanno seguito una tendenza negativa: Audi A3 col -30%, la A7 a -13%, la Audi e-Tron GT invece al -10%. Nemmeno il segmento SUV, che per molte case automobilistiche è stato un traino per le vendite, è riuscito a sostenere Audi. Le perdite, anche in questo caso, sono significative con Q7 a -28%, Q8 e-Tron a -27%, Q8 a -24% e Q5 col -23%.

Nonostante tutto, il Q5 è rimasto il modello più venduto, con 56.799 unità consegnate. Tuttavia, non mancano segnali di speranza. Il SUV compatto Q3 ha registrato un incremento del 45%, con 32.090 unità vendute, confermandosi un modello strategico. Anche altri modelli Audi, come la A5 (+4%), la A6 (+2%), e le versioni elettriche Q4 e-Tron (+5%) e Q4 Sportback e-Tron (+8%), hanno mostrato lievi segnali di crescita. Un altro dato incoraggiante riguarda le vendite di auto usate certificate (Certified Pre-Owned), cresciute del 29%, con oltre 48.225 unità consegnate, un aumento di 11.000 auto rispetto al 2023.

Mentre Audi fatica, i suoi principali concorrenti, BMW e Mercedes-Benz, hanno registrato incrementi. BMW ha chiuso il 2024 con 371.346 veicoli venduti, inclusi più di 50.000 veicoli elettrici a batteria, mentre Mercedes-Benz ha superato le 374.000 unità, mantenendo il primato in Germania. Le ragioni di questo declino della Casa tedesca nel 2024 sono molteplici. Nella gamma mancano aggiornamenti significativi e la concorrenza nel settore è molto agguerrita. Servirebbe forse qualche rilancio di nomi storici del marchio.