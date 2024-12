Audi Q6 Sportback e-tron, aperti gli ordini: le proposte della gamma e i prezzi

Audi continua ad ampliare la sua gamma elettrica con il debutto ufficiale della Q6 Sportback e-tron, la variante coupé del SUV elettrico di punta del marchio. Gli ordini per questo nuovo modello sono già aperti, mentre il suo arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per il secondo trimestre del prossimo anno.

Tra le caratteristiche distintive del veicolo spiccano un abitacolo ricco di innovazioni digitali, il controllo vocale potenziato dall’intelligenza artificiale, il sistema operativo Android Automotive OS, la tecnologia OLED di seconda generazione e fino a 8 firme luminose personalizzabili.

Realizzata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), la Audi Q6 Sportback e-tron si presenta come un punto di riferimento nel suo segmento grazie a prestazioni di notevole livello. Con un’autonomia che raggiunge i 658 chilometri e una potenza di ricarica fino a 270 kW, il SUV promette esperienze di guida elettriche senza compromessi. La batteria da 800 Volt con una capacità di 100 kWh permette di aggiungere fino a 265 chilometri in soli 10 minuti presso una stazione di ricarica HPC.

La gamma motorizzazioni offre opzioni che vanno incontro a praticamente ogni esigenza. La trazione posteriore è disponibile nelle versioni Q6 Sportback e-tron da 292 CV e Q6 Sportback e-tron performance long range da 326 CV, mentre la trazione integrale caratterizza i modelli Q6 Sportback e-tron Quattro da 387 CV e la sportiva SQ6 Sportback e-tron Quattro da 517 CV.

Per quanto riguarda i prezzi, l’Audi Q6 Sportback e-tron parte da 74.800 euro, con gli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition. La versione long range a trazione posteriore inizia da 80.300 euro, mentre la variante quattro parte da 86.500 euro. Al vertice della gamma troviamo l’Audi SQ6 Sportback e-tron quattro, con prezzi a partire da 100.700 euro. Non c’è da avere dubbi sulla proposta Audi per questa imponente coupé, con tecnologia all’avanguardia e prestazioni elevate. La Q6 Sportback e-tron arriva sul mercato per conquistare un posto di rilievo tra le auto elettriche premium.