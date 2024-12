Negli Usa si consiglia ai proprietari di Audi di non caricare la batteria per evitare il rischio di incendi: i modelli interessati

Diverse migliaia di modelli Audi Q5 e A7 devono essere richiamati negli Stati Uniti a causa della possibilità che i loro moduli batteria nella fase ad alto voltaggio subiscano un sovraccarico termico. Con il rischio, quindi, di innescare un incendio, eventualità vista ormai con aperto terrore da molte persone e dalle stesse autorità. Timori del tutto giustificati, considerati gli effetti e le difficoltà a spegnere le fiamme che possono derivarne.

La stessa casa tedesca afferma di essere ancora nella fase delle indagini, tese a individuare la causa principale del problema. Al momento, comunque, il sospetto è che possano essersi verificati degli intoppi nel corso della produzione dei moduli batteria presso lo stabilimento Samsung SDI in Ungheria. La stessa Audi sta procedendo ormai da mesi per cercare di individuare la causa del problema, senza però aver ottenuto risultati di rilievo nella propria indagine.

Audi, le prime notizie sul problema risalirebbero al passato mese di agosto

Stando a quanto trapelato sin qui, la casa automobilistica sarebbe stata informata per la prima volta del problema emerso nel mese di agosto del 2023. In particolare, sarebbero quattro i casi sul campo relativi ad auto per il mercato non statunitense le quali hanno subito eventi termici nei loro pacchi batteria.

All’inizio di quest’anno, inoltre, Audi è venuta al corrente di altri casi analoghi e, nel preciso intento di dare vita ad un’analisi sul campo, ha deciso di raccogliere 50 batterie ad alto voltaggio. Uno studio nel corso del quale non è stato possibile capire quale fosse la causa principale del problema, tanto che i lavori sarebbero ancora in corso.

Al tempo stesso, l’azienda ha deciso che 4.616 modelli Q5 PHEV e A7 PHEV immatricolate negli Stati Uniti debbano essere oggetto di richiamo. I modelli Q5 2022-2023 interessati sono stati costruiti dal 10 agosto 2021 al 10 dicembre 2022, mentre i modelli A7 2022 coinvolti sono stati prodotti nell’arco temporale compreso tra il 2 luglio 2021 e il 4 maggio 2022. La casa non è comunque a conoscenza di incidenti, infortuni o incendi causati da guasti alla batteria, lungo il territorio federale.

Audi, la soluzione è affidata ad un nuovo software per la diagnostica di bordo

Per provare a dare una definitiva soluzione al problema, ora Audi introdurrà un nuovo software di diagnostica di bordo, nel secondo trimestre del 2025. Ad esso sarà affidato il compito di rilevare i potenziali problemi con i moduli della batteria, in modo da avvisarne il conducente prima che possano verificarsi problemi.

Nel frattempo, i veicoli interessati con servizi online abilitati dovranno essere sottoposti alla sostituzione di tutti i moduli o le batterie ad alto voltaggio, nel caso in cui i dati online indichino un guasto critico. Ove ciò accada, ai proprietari sarà richiesto di interrompere la ricarica dei propri veicoli da fonti esterne e di non utilizzare il motore a combustione per caricare la batteria.

Lo stesso discorso vale comunque per i modelli Q5 e A7 interessati, che sono privi del sistema dati online. In questo caso, però, il consiglio ai proprietari è di procedere all’interruzione della ricarica delle batterie, almeno fino a quando non sarà disponibile il nuovo software diagnostico.

Come è facile intuire, si tratta di un problema che non può essere ignorato, alla luce dei ripetuti episodi che hanno visto coinvolte auto elettriche in ogni parte del globo. Un problema emerso in particolare in Corea del Sud, imponendo al governo di Seul di vietare il parcheggio sotterraneo ai veicoli con piena carica. A consigliare il provvedimento è stato in particolare l’incendio propagatosi da un’auto elettrica in fiamme ad un intero condominio di Incheon, distruggendo veicoli e abitazioni e costringendo centinaia di nuclei familiari a trovare una sistemazione d’emergenza.