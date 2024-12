Audi: le prime immagini dell’elettrica del “nuovo” marchio in Cina

Le vendite delle auto elettriche Audi in Cina sono state totalmente irrilevanti negli ultimi tempi. Il marchio tedesco ha provato in tutti i modi a vendere le sue auto a zero emissioni nella Terra del Dragone, senza però grande successo. Negli ultimi mesi si vociferava di un cambio nome nel Paese, poiché il logo dei quattro anelli è considerato di cattivo auspicio a causa proprio del numero quattro, che in mandarino suona coma la parola “morte”. La casa automobilistica ha quindi preso una decisione “drastica”: nessun cambio nome, ma spariranno i quattro anelli.

Audi: ecco le prime foto spia della nuova elettrica per la Cina

Il modello più popolare quest’anno è stato il Q4 e-tron, che ha registrato appena 6.000 vendite nel mercato cinese nel primo semestre, dunque ci si aspetta che per la fine dell’anno si raggiungeranno, almeno, le 12.000 unità. Modelli come la Tesla Model Y superano le 45.000 unità al mese, e non è l’auto elettrica più popolare in Cina. Dunque, nella Terra del Dragone la casa automobilistica tedesca sta diventando sempre più invisibile.

I consumatori cinesi hanno sempre associato il marchio Audi a prestigio e performance, grazie ai loro veicoli con motore a combustione. Con la transizione all’elettrico, questa immagine costruita negli anni è andata a sparire. Molti, infatti, non erano a conoscenza delle auto elettriche del marchio Audi. Segno che, anche a livello di marketing, le strategie devono cambiare.

Il “nuovo” marchio Audi, senza gli iconici quattro anelli, svilupperà auto elettriche esclusivamente pensate per il mercato cinese. Il primo concept, l’Audi E, è stato presentato lo scorso novembre. Durante i recenti test in Cina è stato avvistato il primo veicolo elettrico della nuova era Audi. Nonostante il pesante camuffamento, le caratteristiche distintive del veicolo sono ben riconoscibili, specialmente nel design frontale che rispecchia fedelmente il prototipo svelato di recente. L’Audi E si distingue per i suoi fari sottili e una particolare presa d’aria nel paraurti anteriore, elementi che contribuiscono a un’estetica contemporanea e innovativa.

Il veicolo, che sarà disponibile sia in versione berlina che shooting brake, presenta diverse soluzioni tecnologiche: montanti A con inclinazione pronunciata, un sensore LiDAR posizionato sul tetto e un sistema di telecamere in sostituzione degli specchietti tradizionali. Il profilo laterale è caratterizzato da cerchi a otto razze, maniglie integrate nella carrozzeria e una linea del tetto particolarmente filante.

Con i suoi 4,87 metri di lunghezza e un passo di 2,95 metri, questo modello di segmento E offre un abitacolo estremamente tecnologico. Gli interni si contraddistinguono per un ampio display orizzontale, un volante sportivo a tre razze con design a doppia D, raffinate finiture in legno e un sistema di illuminazione ambientale.

Dal punto di vista tecnico, l’Audi E propone un sistema di trazione integrale alimentato da due motori elettrici che sviluppano complessivamente 570 kW (764 CV), supportati da batterie ternarie NMC da 100 kWh. La piattaforma a 800V permette di raggiungere un’autonomia di 700 km secondo il ciclo CLTC, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,6 secondi. Il veicolo è inoltre dotato di sterzo progressivo all’anteriore, sistema di sterzo integrale e sospensioni pneumatiche.

Questo veicolo debutterà sul mercato cinese nell’estate del 2025, e si tratterà del primo tentativo di Audi di riconquistare quote in quello che è attualmente il più grande mercato automobilistico mondiale, dove la crescente diffusione dei veicoli elettrici sta erodendo significativamente le vendite dei veicoli tradizionali del marchio.