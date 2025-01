Audi testa i suoi modelli elettrici con le reti di ricarica di mezzo mondo

A prescindere che ci si trovi in Cina, negli States o in qualsiasi altro angolo del pianeta, le auto elettriche Audi devono garantire un’esperienza di ricarica impeccabile. Per questo, presso la sede di Ingolstadt, il reparto di sviluppo tecnico ha allestito un innovativo parco di ricarica di prova, dove i veicoli sono testati nelle condizioni elettriche specifiche di ogni mercato internazionale.

Il cuore pulsante di questo avanzato centro di sperimentazione è un simulatore di rete a regolazione variabile, tra i primi del suo genere a essere adottato da una casa automobilistica. “I risultati ottenuti qui confluiscono direttamente nei processi di ricerca e sviluppo, migliorando costantemente l’esperienza di ricarica per i nostri clienti in tutto il mondo”, sottolinea Audi.

All’interno del parco di ricarica sono presenti colonnine di diversi produttori, provenienti da numerosi paesi. Grazie al simulatore di rete, è possibile riprodurre le tensioni e le frequenze tipiche di ogni nazione, permettendo agli ingegneri di testare le performance di ricarica dei modelli Audi anche in condizioni estreme.

Questo sistema all’avanguardia è stato sviluppato da Bosch Rexroth in collaborazione con Schmidbaur, garantendo un’ampia gamma di configurazioni: tensioni variabili da 100 a 540 volt, frequenze da 40 a 65 hertz e supporto per reti monofase, bifase e trifase. Un’auto progettata per il mercato nordamericano, ad esempio, dove l’alimentazione è a 120 volt e 60 hertz, non potrebbe essere compatibile con gli standard europei di 230 volt e 50 hertz. Grazie al simulatore di rete, gli ingegneri Audi possono verificare in tempo reale la compatibilità e l’efficienza della ricarica su scala globale. “In questo modo possiamo testare la ricarica delle nostre vetture sulle infrastrutture statunitensi, cinesi o di qualsiasi altro mercato”, spiega Daniel Ettinger, responsabile del progetto.

L’introduzione di questa tecnologia non solo ottimizza le prestazioni dei veicoli elettrici Audi, ma rappresenta anche un vantaggio economico e logistico significativo. Conducendo test approfonditi direttamente in Germania, il marchio può ridurre la necessità di prove su strada all’estero, abbattendo i costi e accelerando il processo di sviluppo. Per i clienti, il beneficio è immediato: un software di ricarica più intelligente e adattato alle esigenze di ogni regione del mondo, garantendo una ricarica più veloce, fluida e intuitiva ovunque ci si trovi.