Audi, avviata la produzione nello stabilimento cinese per modelli elettrici

La casa tedesca segna un punto di svolta nel mercato cinese con l’avvio della produzione di modelli completamente elettrici presso l’Audi-FAW NEV Company, risultato della collaborazione con il partner storico FAW.

Il nuovo stabilimento di Changchun rappresenta un elemento cruciale nella strategia di elettrificazione del marchio, confermandosi come il primo impianto in Cina dedicato esclusivamente a veicoli Audi elettrici basati sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric). Il sito ha debuttato con la produzione dei modelli Audi Q6L e-tron e Q6L Sportback e-tron, cui seguirà una versione specifica per la Cina dell’Audi A6 e-tron.

La piattaforma PPE, che costituisce il cuore tecnologico di questi veicoli Audi, stabilisce nuovi standard in termini di autonomia, prestazioni e tecnologia di ricarica. La Q6L e-tron, primo modello PPE prodotto localmente, si distingue per il passo allungato e caratteristiche progettate su misura per il mercato cinese, inclusi interni digitali altamente personalizzati.

Lo stabilimento Audi di Changchun, situato nella storica sede di FAW, prevede la creazione di circa 3.000 posti di lavoro e una capacità produttiva annua superiore a 150.000 veicoli. L’impianto è stato progettato con un approccio completamente digitale, utilizzando il Building Information Modeling (BIM) per una struttura 3D aggiornata in tempo reale. Questo ha permesso di sviluppare un sistema produttivo flessibile e automatizzato, dotato di tecnologie avanzate come un magazzino automatizzato alto 24 metri e robot umanoidi in fase di sperimentazione.

L’impegno per la sostenibilità è un pilastro del progetto. Il sito è alimentato esclusivamente con energia verde e utilizza pannelli solari, biomassa e sistemi avanzati per il riciclo delle acque. Il programma “Mission: Zero” garantisce emissioni nette di carbonio pari a zero. Inoltre, l’area promuove la biodiversità con la creazione di habitat naturali, tra cui zone umide e spazi dedicati a specie locali, come api e uccelli. Un vero e proprio micromondo Audi votato al richiamo a uno stile puramente green.

Con un tasso di localizzazione previsto del 90%, Audi rafforza il concetto di “in Cina, per la Cina”, ottimizzando la catena di fornitura locale. Il successo dello stabilimento Audi FAW NEV Company sarà, dunque, la dimostrazione che il brand aspira a diventare un leader nell’elettrificazione e digitalizzazione a stretto contatto con il mercato cinese.