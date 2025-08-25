Audi RS 3 GT, è questo il prototipo più estremo avvistato di recente al Nurburgring

Se i prototipi al Nurburgring sono ormai all’ordine del giorno, questa volta gli obiettivi dei fotografi spia hanno catturato qualcosa di davvero speciale: una Audi RS 3 camuffata che sembra nascondere aggiornamenti inediti sia sul fronte aerodinamico che sotto il cofano.

Advertisement

Secondo diverse indiscrezioni, potrebbe trattarsi della prima apparizione della futura Audi RS 3 GT, una versione ancora più estrema della compatta ad alte prestazioni.

Advertisement

Il contesto rende l’avvistamento ancora più interessante. L’attuale generazione dell’Audi A3 è stata lanciata nel 2020 e si avvicina ormai al tradizionale restyling di metà carriera, previsto per il 2025. Una variante speciale come la RS 3 GT potrebbe quindi rappresentare il canto del cigno della quarta generazione, e forse l’ultima occasione per celebrare il leggendario cinque cilindri turbo da 2.5 litri, simbolo di Audi da decenni.

Con la crescente spinta verso l’elettrico e il calo della domanda di elettriche in alcuni mercati, il futuro resta incerto: tra ipotesi di estensione del ciclo attuale e possibilità di una nuova generazione a combustione interna, la RS 3 GT si inserirebbe quasi come un modello da collezione.

Dal punto di vista estetico, le foto mostrano dettagli inequivocabili: flic aerodinamici sul frontale, piccole estensioni del labbro inferiore e uno spoiler posteriore più pronunciato, segni di una ricerca aerodinamica avanzata. Non mancano indizi sull’utilizzo diffuso di fibra di carbonio, probabilmente applicata a cofano, parafanghi e fascioni, seguendo la stessa filosofia già vista sulla più grande RS 6 Avant GT.

Advertisement

Le novità più attese riguardano naturalmente la meccanica. Le pinze freno blu lasciano intendere un impianto potenziato, mentre una taratura più rigida delle sospensioni potrebbe esaltare la precisione di guida, sacrificando leggermente il comfort.

Quanto al motore, nonostante nulla sia confermato, è plausibile un incremento di potenza rispetto agli attuali 401 CV e 569 Nm di coppia, valori già gestiti dal collaudato sistema Quattro e dal cambio doppia frizione a sette rapporti. Quando arriverà la nuova RS 3 GT? Con ogni probabilità non prima del 2026.