Meno pulsanti, più touchscreen: BMW segue i clienti giovani

I pulsanti stanno scomparendo, nella maggior parte dei casi. BMW ha anche trovato una spiegazione che non cita mai la voce più ovvia: i costi. La casa di Monaco ha costruito un caso filosofico attorno a una scelta industriale, lo si fa sempre quando bisogna tenere il petto gonfio.

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I nuovi modelli della Neue Klasse, la berlina i3, iX3, X5 e iX5, arriveranno con cruscotti ancora più spogliati di comandi fisici rispetto ai predecessori. Al loro posto voce, touchscreen e tasti aptici sul volante. La manopola iDrive, feticcio di una generazione intera di automobilisti, è già sparita dalle compatte.

BMW mette i puntini sulle i della teoria. I clienti sotto i 45 anni vogliono le cose fatte in fretta, sono abituati al multitasking, toccano e parlano come respirano. Monaco ha deciso di credergli, o almeno di usarlo come argomento.

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I pulsanti non richiedono che tu li guardi e questo non è un dettaglio estetico, si chiama sicurezza attiva. Alzare la temperatura mentre si è bloccati nel traffico con un gesto cieco è una cosa. Navigare tre livelli di menu touchscreen per fare la stessa operazione, specie se guidando, è un’altra. La memoria muscolare è un sistema di sicurezza che si è sviluppato in sessant’anni di progettazione degli interni.

BMW non è però kamikaze, perché qualcosa rimane. Gli alzacristalli, la manopola del volume, qualche leva sul piantone dello sterzo. I tradizionalisti non resteranno a mani completamente nude. Però, inevitabile, ogni nuovo modello è un passo in meno verso il ritorno.

La posizione dei bavaresi è più sofisticata di un dogma su quanto i pulsanti siano “vecchi”. Non dicono che siano obsoleti, dicono che i loro clienti stanno cambiando. Perché se il mercato si sposta davvero, BMW avrà anticipato una tendenza. Se invece la tendenza era solo un’ipotesi comoda, si ritroverà con interni che chiedono agli automobilisti di parlare con l’auto ogni volta che vogliono cambiare l’aria condizionata.

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Chiedere alla propria berlina di trovare un ristorante è un gesto che può sembrare naturale nel 2026. Chiederle di abbassare di due gradi mentre si sorpassa in autostrada è, per ora, ancora fantascienza quotidiana.