Audi Q9: ecco come potrebbe essere il SUV più grande della storia del marchio

Audi sta lavorando a diverse novità, tra cui il ritorno dell’iconica TT e della R8. Inoltre, con l’imminente uscita di scena dell’A1 e Q2, la casa automobilistica dei Quattro Anelli punterà sulla Q3 e la Q9, il SUV più grande mai realizzato dal costruttore tedesco. L’obiettivo è quello di andare ad ampliare la gamma e soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Ma come sarà la nuova Audi Q9? Le recenti foto spia hanno concesso ai creatori digitali di realizzare alcuni render che immaginano il suo design finale.

Audi Q9: ecco i primi render che immaginano come sarà il modello

Lo scorso mese il SUV è stato avvistato durante dei test e, anche se la carrozzeria era ricoperta di pellicole, questo non ha impedito agli appassionati di farsi un’idea di come sarà il SUV. Con questo veicolo il costruttore dei Quattro Anelli è pronto a sfidare BMW, Mercedes-Benz e Range Rover in un segmento che privilegia le dimensioni imponenti rispetto alla sportività, caratterizzato da una parte posteriore che non si inclina verso il basso ma prosegue verticalmente rispetto al suolo.

In questo segmento di mercato i limiti di larghezza sono pressoché inesistenti, con molti modelli che superano i due metri. Al momento non è chiaro se la Q9 supererà questo limite. Nel frattempo, il team di Kolesa.ru ha elaborato alcuni render del veicolo. Dal punto di vista estetico, il SUV che dovrebbe debuttare nel 2026 non presenterà particolari innovazioni: manterrà il linguaggio stilistico tipico di Audi, con l’unica distinzione di un posteriore leggermente più squadrato rispetto agli altri modelli della casa automobilistica, che si avvicina allo stile della Mercedes GLB.

Proprio a causa delle sue dimensioni imponenti, l’Audi Q9 potrebbe essere commercializzata anche in Nord America e Cina, mercati dove veicoli così grandi vanno per la maggiore rispetto a quanto accade in Europa, dove invece sono più apprezzati mezzi più piccoli.