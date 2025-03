Audi Q3: ecco novità e prezzi del modello 2025

Nel 2025 sarà aggiornato uno dei modelli più importanti per la casa automobilistica dei Quattro Anelli: la Q3. Non sarà un semplice restyling, ma una rivoluzione a tutto tondo. Negli ultimi giorni l’azienda tedesca ha confermato che i modelli entry-level A1 e Q2 usciranno di scena nel 2026, lasciando spazio appunto a modello come l’A3 e la Q3.

Nuova Audi Q3: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

L’estate 2025 sarà il palcoscenico di questo debutto, dopo sette anni di onorato servizio della generazione attuale. La nuova Q3 sarà legata alla Cupra Terramar, con cui condividerà non solo la base tecnica ma anche il luogo di produzione. Il nuovo modello uscirà infatti dalle linee produttive ungheresi di Gyor.

La versione Sportback sarà lunga circa 4,52 metri e abbraccerà un linguaggio stilistico fatto di curve e superfici fluide, in netto contrasto con la geometria più scolpita del modello uscente. Il posteriore si illuminerà con una firma luminosa a boomerang, mentre per il frontale ci saranno gruppi ottici incastonati tra ampie prese d’aria e sottili LED a filo cofano. L’abitacolo promette un salto qualitativo ispirato ai modelli superiori A5 e Q5, fondendo tecnologia e raffinatezza in un ambiente totalmente ripensato.

Sotto il cofano ci sarà una gamma di propulsori all’insegna dell’efficienza: dalla potente versione ibrida plug-in da 272 CV alle più accessibili unità mild-hybrid 1.5 (131/150 CV), senza dimenticare il motore 2.0 TDI per gli amanti del gasolio.

Il prezzo rifletterà l’evoluzione del prodotto, con un probabile posizionamento attorno ai 43.000 euro. L’appuntamento in concessionaria è fissato per l’autunno 2025, con le prime consegne previste nei primi sei mesi del 2026.