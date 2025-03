Audi A1 e Q2, addii dolorosi dal 2026: cosa arriverà al loro posto

Dopo la Mercedes Classe A, un’altra compatta tedesca si appresta a uscire di scena, l’Audi A1. Il modello più piccolo della gamma di Ingolstadt verrà ufficialmente pensionato nel 2026, insieme alla Q2, segnando la fine di un’era per i veicoli d’ingresso del marchio.

Ad annunciarlo è stato Gernot Dollner, CEO di Audi, in un’intervista: “L’azienda cesserà la produzione dell’A1 e della Q2 nel 2026 e sicuramente non ci sarà un successore per l’A1. Tuttavia, avremo nuovi modelli nei segmenti inferiori”. Il riferimento è al Segmento C, attualmente dominato dall’Audi A3, ma il futuro della gamma potrebbe riservare sorprese.

Dollner ha poi fatto un’anticipazione molto interessante: “Il prossimo anno entrerà in produzione una nuova auto che sarà la nostra BEV d’ingresso”. Le sue parole restano avvolte nel mistero, ma potrebbe trattarsi di un modello basato sulla nuova piattaforma SSP, il cui debutto è previsto non prima del 2028. L’ipotesi più concreta è che Audi stia sviluppando un’auto a metà tra una hatchback e una crossover, con dimensioni simili alla futura Skoda Elroq e un prezzo di partenza attorno ai 35.000 euro.

“Sarà un concept meraviglioso, unico e indipendente”, ha dichiarato il numero uno di Audi, lasciando intendere che il marchio stia lavorando a una vettura che non avrà un vero predecessore diretto. Un’ipotesi suggestiva è che la nuova elettrica possa chiamarsi Audi A2, rispolverando il nome di una delle vetture più innovative degli anni 2000. Tuttavia, Dollner non ha confermato né smentito questa teoria, limitandosi a sottolineare che il marchio potrebbe recuperare vecchie denominazioni per i nuovi modelli.

Ciò che è certo è che la nuova Audi non sarà un’elettrica economica, ma un modello che continuerà a posizionarsi nella fascia premium. Lo ha ribadito anche Jose Miguel Aparicio, responsabile Audi per il Regno Unito, confermando la strategia di aumento dei prezzi per mantenere il brand su un livello più esclusivo. “Credo che Audi sia il marchio giusto per mostrare il premium dal segmento A al segmento D. Realizzeremo modelli altamente emozionanti e attraenti anche nei segmenti inferiori”, ha concluso Dollner. Il futuro di Audi sembra chiaro e da tempo. L’elettrificazione e l’innovazione tecnologica per auto compatte e non ma sempre in “formato” premium.