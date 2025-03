Audi, ottimi risultati finanziari nel 2024 nonostante le difficoltà: i dati

Audi ha pubblicato i risultati finanziari del 2024 che, nonostante le difficoltà, sono considerati molto buoni. Il colosso di Ingolstadt chiude il 2024 con ricavi di 64,5 miliardi di euro, registrando una flessione del 7,6% rispetto all’anno precedente, mantenendo comunque un risultato operativo di 3,9 miliardi e un margine operativo del 6%.

Audi: i risultati finanziari del 2024 sono solidi

“Navighiamo in acque agitate con una bussola chiara,” afferma Gernot Döllner, CEO di Audi, sottolineando come l’azienda stia trasformando le sfide economiche e competitive in opportunità di rinnovamento. La strategia di espansione si concentra sui mercati cruciali di Cina e Nord America. Negli Stati Uniti, dopo il debutto della Q6 e-tron, il 2025 vedrà l’arrivo di modelli come A6 e-tron, Q5, A5 e la nuova generazione di A6. Nel mercato cinese, le partnership con FAW e SAIC hanno permesso l’avvio della produzione della Q6L e-tron a Changchun, anticipando il lancio di veicoli sviluppati specificamente per le esigenze locali.

Le immatricolazioni complessive del Brand Group Progressive (che include Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati) hanno raggiunto 1.692.548 unità, evidenziando un calo rispetto all’anno precedente. Il marchio Audi ha consegnato 1.671.218 veicoli (-11,8%), di cui 164.480 completamente elettrici. Nonostante decisioni difficili come la chiusura dello stabilimento di Bruxelles, l’azienda ha mantenuto solidità finanziaria con un risultato netto di 4,1 miliardi di euro e un flusso di cassa netto di 3 miliardi.

Per il 2025, Audi prevede un incremento dei ricavi tra 67,5 e 72,5 miliardi di euro, con un margine operativo migliorato (7-9%) e flusso di cassa tra 3 e 4 miliardi, puntando su efficienza e innovazione per rafforzare la propria posizione nel segmento premium.

Nell’ultimo mese la casa automobilistica dei Quattro Anelli ha annunciato la nuova A6 Avant e il possibile ritorno delle leggendarie Audi R8 e TT. Annunci importanti che indicano che l’azienda intende cambiare strategia, senza puntare tutto sulla transizione elettrica.