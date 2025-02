Audi, arriva la Q9: test per il modello più grande e più lussuoso

Un grande SUV Audi è stato recentemente avvistato durante i test invernali nell’estremo Nord, dando così una visione più chiara del nuovo modello che si prevede possa chiamarsi Audi Q9 (con la variante top di gamma SQ9). Questo SUV, che può fare concorrenza alla BMW X7 e alla Mercedes GLS, si è finalmente mostrato nelle sue sembianze più definitive.

Già dal 2021 circolano voci riguardo prototipi di una versione Q9, ma finora i modelli avvistati erano semplicemente Audi Q7 leggermente allungate. Ora, con queste foto, è possibile intuire come si presenterà davvero il nuovo e imponente SUV Audi, in particolare nella sua variante SQ9 ad alte prestazioni.

Attualmente, Audi offre il Q7 come SUV di grande dimensioni, ma in termini di lusso e spaziosità, la Q7 non è al livello dei concorrenti diretti. Con i suoi 5 metri di lunghezza, la Q7 si trova proprio al limite delle auto che riescono a parcheggiare nelle vie dei centri urbani europei.

Il prototipo del Q9 sembrerebbe essere circa 7 pollici più lungo rispetto al Q7, migliorando notevolmente lo spazio interno e cercando di pareggiare la concorrenza. Le foto mostrano un SUV con un design frontale più audace rispetto alla Q7, con una griglia prominente che sale fino alla linea del cofano. I fari sono più sottili, mentre il posteriore richiama lo stile della Mercedes GLB, pur mantenendo la tradizione degli elementi di design Audi. La Q9 dovrebbe anche essere dotata di una barra luminosa a LED che corre tra i fanali posteriori, un tocco caratteristico delle ultime creazioni del marchio.

Ma la Q9 non dovrà solo essere la proposta più grande. Audi dovrà offrire un’esperienza di lusso superiore per attrarre i clienti di BMW e Mercedes. Mentre la Q7 già compete a livello di lusso, la Q9 si prevede che avrà caratteristiche ancora più esclusive e di alta gamma, considerando che il suo prezzo base potrebbe essere anche 20mila euro in meno rispetto alla concorrenza.

Proprio in virtù della sua lunghezza, la Q9 potrebbe essere venduta principalmente in Nord America e Cina, ma altri mercati come il Medio Oriente non sono esclusi. Inoltre, ci si aspetta che Audi offra motori PHEV e a benzina per questo modello.