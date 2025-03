Audi R8, la supercar elettrificata per il 2028 con la stessa ossatura Lamborghini

Secondo le ultime indiscrezioni, la terza generazione dell’Audi R8 è in fase di sviluppo e potrebbe debuttare verso la fine del 2027, probabilmente come modello 2028. Mentre in passato si è parlato della possibilità che questa nuova versione potesse essere un’auto completamente elettrica, sembra che la casa tedesca abbia deciso di mantenere la tradizione con un motore a combustione interna, almeno per ora.

Sotto il cofano potrebbe esserci un legame stretto con un’altra supercar, ovvero la Lamborghini Temerario, che ha recentemente preso il posto della Huracan nel lineup del marchio bolognese. La Temerario, con un potente V8 biturbo da 4,0 litri, è supportata da tre motori elettrici che contribuiscono a una potenza complessiva di 907 CV, facendo scattare l’auto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

Con queste premesse, è probabile che la nuova Audi R8 sia più “soft” rispetto alla Temerario, forse leggermente meno potente e con prestazioni inferiori di qualche decimo, per evitare di “rubare” la scena alla Lamborghini. Nonostante ciò, Audi potrebbe decidere di mantenere una piccola autonomia elettrica nella R8, simile a quella della Temerario, che consente di percorrere solo pochi chilometri in modalità totalmente elettrica.

In ogni caso, la versione elettrificata della R8 avrà una concorrente diretta in Mercedes-AMG GT e Porsche 911, con un focus su usabilità quotidiana piuttosto che solo prestazioni da pista, come accadeva con i modelli precedenti.

Non è solo il motore elettrificato che la nuova Audi R8 condividerà con la Lamborghini Temerario. La supercar tedesca adotterà anche lo stesso telaio in alluminio spaceframe e la stessa elettronica avanzata. Le differenze potrebbero riguardare principalmente il design: la R8 dovrebbe avere linee più sobrie e moderne, con fasce anteriori e posteriori aggiornate. Inoltre, Audi potrebbe proporre una versione Spyder della nuova R8, con un tetto apribile che offre maggiore versatilità e comfort. La Lamborghini, con tutta probabilità, seguirà lo stesso percorso con una versione decappottabile della Temerario.

La nuova generazione di R8 sarà costruita nella fabbrica di Bollinger Hofe in Germania. Con la fine della produzione della seconda generazione arrivata nel 2024, la terza generazione dovrebbe arrivare intorno al 2027, mantenendo l’eredità di un’auto che ha segnato la storia delle supercar dal 2006.

Oltre alle tradizionali versioni Coupé e Spyder, Audi sembra intenzionata a mantenere viva la tradizione delle edizioni speciali, che potrebbero rendere omaggio alla storia della R8. Inoltre, non è escluso che la divisione motorsport di Audi continui a sviluppare versioni da pista pura, per i veri appassionati di corse. Il design della nuova R8 non è ancora stato finalizzato, ma i rendering digitali già circolano, suggerendo un’estetica moderna e sportiva.

Le prime immagini realizzate sul web sembrano promettere un degno successore per la storica supercar, che continuerà a essere un simbolo di performance ed eleganza.