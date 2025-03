Audi TT pronta al ritorno? Potrebbe essere solo elettrica

Dopo il possibile ritorno della nuova R8, presto potrebbe ritornare un’altra icona del marchio tedesco: stiamo parlando dell’Audi TT. Prodotta dal 1998 al 2023, l’iconica sportiva potrebbe presto ritornare sul mercato in quella che sarebbe la quarta generazione. Tuttavia, siamo certi che se da una parte è un’ottima notizia, dall’altra potrebbe essere motivo di preoccupazione per i più appassionati. La sportiva, infatti, potrebbe essere esclusivamente elettrica.

Audi TT potrebbe tornare dopo il 2027, ma solo elettrica

Massimo Frascella, nuovo direttore creativo del marchio dei Quattro Anelli, ha dichiarato che la TT è stata una grande fonti di ispirazione per il suo lavoro. “L’Audi TT è un’icona”, ha detto il CEO Gernot Döllner ai microfoni di Auto Express. “Ho discusso molto di quella macchina con Massimo Frascella: è stata un’auto di ispirazione per tutta la sua carriera”.

“Quando la TT fu lanciata in Italia, Massimo prese un giorno libero e andò al concessionario Audi a Milano soltanto per ammirare l’auto da vicino”, ha raccontato il CEO. All’epoca Frascella lavorava presso Giugiaro. “Tutto ciò è fantastico perché in qualche modo sembra abbia sempre avuto Audi in mente”.

“Credo che Audi debba avere un’auto sportiva nella sua gamma”, ha continuato il CEO. “Fa parte del DNA del marchio e dobbiamo trovare il modo giusto, in termini di tempistiche, per integrarla nel nostro portafoglio”.

La casa automobilistica vuole che l’Audi TT resti fedele ai modelli del passato, con un occhio al futuro: “Sono certo che nei prossimi anni ci sarà spazio per auto sportive completamente elettriche, ma non per la pista. Auto per divertirsi in strade di montagna o in campagna”.

Insomma, la paura che un’auto iconica come la TT diventi soltanto elettrica è normale. Ma con un appassionato come Massimo Frascella, forse non ci sarà una rivoluzione drastica di questo modello. Secondo le previsioni, la quarta generazione non arriverà prima del 2027. Non ci resta che attendere per scoprire che strada intenderà intraprendere il marchio.