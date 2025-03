Audi R8 ritornerà in grande stile con motore Lamborghini: sarà l’auto più potente del marchio

La produzione dell’Audi R8 è terminata ufficialmente lo scorso anno, e inizialmente sembrava che non fosse previsto alcun successore per la supercar. Questa decisione appariva legata alla strategia di elettrificazione intrapresa dal marchio dei quattro anelli. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, la sportiva potrebbe tornare sul mercato in futuro, adottando una soluzione tecnica completamente diversa rispetto al passato.

Audi R8, la nuova generazione sarebbe già in sviluppo: ecco i primi dettagli

La nuova Audi R8, infatti, potrebbe utilizzare un powertrain ibrido Plug-in, lo stesso utilizzato dalla Lamborghini Temerario. Non sarebbe la prima volta che Audi attinge alla tecnologia Lamborghini per la sportiva. Infatti, la seconda generazione dell’R8 è stata sviluppata condividendo la piattaforma e numerosi componenti tecnici con la Lamborghini Huracán, a dimostrazione della sinergia produttiva tra il costruttore tedesco e quello italiano. La nuova R8 potrebbe, inoltre, utilizzare soluzioni della Temerario come la trasmissione, l’elettronica e il telaio.

Secondo quanto riportato da Autocar, la nuova Audi R8 disporrà quindi di un motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici a flusso assiale. Come la Temerario, la potenza dovrebbe raggiungere i 920 CV. Questa dovrebbe essere la versione “base”. La nuova R8, che sarebbe già in sviluppo, dovrebbe debuttare nel 2027 e coincidere con il lancio di modelli ancora più performanti della Temerario.

Ciò significa che anche la futura Audi R8 potrebbe avere versioni ancora più “aggressive”. Secondo la fonte, nei prossimi anni potrebbero arrivare anche versioni omologate FIA, che rilanceranno il marchio in eventi di portata internazionale come la 24 Ore del Nürburgring. Non ci resta che attendere altre notizie su questo modello che, fino a qualche mese fa, si pensava non avrebbe più fatto ritorno.