Audi: il primo veicolo del “nuovo” marchio si avvicina al debutto

Alla fine dello scorso anno, Audi aveva annunciato il suo nuovo marchio per il mercato cinese: AUDI. Cosa cambia? Ben poco, ad eccezione del fatto che il “nuovo” marchio ha il nome tutto in maiuscolo ed elimina i Quattro Anelli. I modelli di questo marchio saranno realizzati in collaborazione con SAIC esclusivamente per il mercato cinese. Gernot Döllner, CEO di Audi, ha ora svelato quando debutterà la prima auto del marchio AUDI.

Audi: ecco quanto sarà svelato il primo modello elettrico per il mercato cinese

Durante la presentazione dei risultati finanziari relativi al 2024, Döllner ha annunciato che la prima auto del marchio sarà svelata ufficialmente al Salone di Shanghai che si terrà 25 aprile al 2 maggio 2025. Ad essere mostrata al pubblico cinese sarà la versione di produzione del concept AUDI E, anche se non è stato svelato ancora il nome ufficiale. Dopo il lancio di questo modello 100% elettrico debutteranno altri due veicoli: un SUV e una Sportback. Questi arriveranno sul mercato entro il 2027.

Ricordiamo che il concept dell’AUDI E misura 4,87 metri di lunghezza, 1,99 metri di larghezza e 1,46 metri di altezza, con un passo di 2,95 metri. La piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con SAIC, mentre il design sarà adottato anche per i futuri veicoli del marchio AUDI.

Per “combattere” la concorrenza, logico aspettarsi tanta tecnologia. L’abitacolo ospiterà un grande display da montante a montante con risoluzione 4k. Il software AUDI OS è stato pensato per una serie di soluzioni digitali, tra cui l’intrattenimento dei passeggeri.

Il concept monta due motori elettrici e offre la trazione integrale, con una potenza di 570 kW e 800 Nm di coppia che garantiscono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La batteria da 100 kWh garantisce un’autonomia di 700 km con una singola carica, stimata secondo il ciclo CLTC. Non è ancora chiaro se questa configurazione sarà utilizzata anche per il modello di serie.