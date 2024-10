Anche Volvo nella complessa sfida per realizzare il suo Robotaxi?

Potrebbe essere solo una simpatica trovata sui social media, ma un post divertente da un account Volvo accenderebbe grande curiosità su una frontiera che sta interessando diversi marchi nel mondo. Il post di Volvo, infatti, celebra una vecchia concept car poco conosciuta dei primi anni 2000. Volvo sta pensando di riportarla in vita? E se questa idea fosse concretizzabile, c’è persino la prospettiva di un’utilizzo da robotaxi?

Il post, apparso pochi giorni fa sul profilo di Volvo Cars Heritage, è piuttosto semplice e immediato. “Volvo 3CC – nel regno della fantascienza nel 2005, Volvo Cars ha osato sognare in grande con la presentazione della Volvo 3CC, una concept car che sembrava saltare fuori da un film di fantascienza. Questa meraviglia completamente elettrica su ruote aveva una portata di 300 km con una singola carica, una velocità massima di oltre 135 km/h e spazio per tre passeggeri. Si può solo immaginare un mondo in cui questa visione futuristica diventa realtà quotidiana – occhiolino (wink wink)”.

Si tratterebbe solo di qualche immagine della 3CC, un concept che i designer della casa svedese di allora avevano creato pensando al futuro, pensando a sostenibilità e innovazione. Un ibrido con frenata rigenerativa, linee aerodinamiche e un tocco futuristico come le portiere ad ali di gabbiano e una disposizione dei sedili 1+2 per facilitare l’accesso. Quel piccolo occhiolino finale cosa vorrà dire? Volvo potrebbe avere in serbo qualche sorpresa e starci suggerendo qualcosa?

Andando a esplorare tutte le possibilità, si potrebbe anche azzardare che Elon Musk possa essersi ispirato ai design Volvo, come d’altronde il concept 3CC può essersi ispirato alla mitica Honda CRX HF. Quando si parla di tecnologia avanzata, inevitabile parlare anche di guida autonoma.

Tesla ha fatto progressi enormi con il suo tanto discusso software FSD (Full Self-Driving). Volvo, invece, attraverso la casa madre Geely, ha collaborato con Alphabet (di Google) per sviluppare il proprio robotaxi per Waymo, sotto il brand Zeekr. E allora, è davvero così assurdo immaginare un ritorno della 3CC con un investimento nel segmento dei robotaxi? Chissà che possa essere un timido tentativo di far parlare di sé proprio con l’avvicinarsi di una data importante per Tesla, il 10 ottobre, quando si mostrerà al pubblico (in teoria) il nuovo rivoluzionario robotaxi.