Volvo EX90, debutto su strada per il SUV completamente elettrico

Debutto sotto il sole della California per la nuova Volvo EX90. Il SUV completamente elettrico, la più recente creazione della casa automobilistica svedese (di proprietà sostanzialmente cinese), ha iniziato la produzione lo scorso aprile nello stabilimento di Charleston. Il mercato statunitense, insieme a quello cinese, rappresenta la prima frontiera da conquistare per il SUV Volvo.

La prima esperienza di guida su strada per l’EX90 ha positivamente colpito i diversi tester che hanno recensito il SUV svedese. La nuova arrivata in casa Volvo, una sorella maggiore della EX30, porta grande comfort e tecnologia con sé per una guida sicura e piacevole.

Il design dell’EX90 resta nei confini della “filosofia Volvo”, dove la forma resta in linea con la funzione. Linee moderne, connettività e sistemi di propulsione elettrica all’avanguardia. Il cuore tecnologico della EX90 è la sua nuova piattaforma completamente elettrica con un’autonomia promessa fino a 600 chilometri con una sola carica, secondo il ciclo WLTP, e la ricarica dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

La versione a trazione integrale con doppio motore, alimentata da una batteria da 111 kWh e da due motori elettrici a magneti permanenti che, insieme, sviluppa 517 CV e 910 Nm di coppia.

All’interno, la Volvo EX90 non lascia nulla al caso. Due schermi luminosi offrono un accesso intuitivo a tutte le funzioni, fornendo informazioni chiare. Il display centrale da 14,5 pollici è il cuore del sistema di infotainment avanzato, con Google e connettività 5G di serie. I materiali degli interni sono stati scelti con attenzione e sempre all’insegna della sostenibilità. L’esperienza audio è garantita al top grazie alla tecnologia Dolby Atmos, trasmessa attraverso un sistema audio Bowers & Wilkins di altissima qualità con 25 altoparlanti, che avvolgono l’intero abitacolo.

La Volvo EX90 è inoltre dotata di tecnologia phone key di serie, che consente di utilizzare lo smartphone come chiave dell’auto. Questo permette di sbloccare automaticamente le portiere e attivare una sequenza di benvenuto personalizzata entrando nel veicolo. I prezzi per la nuova Volvo EX90 partono da 85.250 euro per la versione Single Motor Core da 279 CV, raggiungendo i 107.250 euro per la Twin Motor Performance da 517 CV.