Tesla, la presentazione del Robotaxi potrebbe rivelare qualcosa della Model 2

Si avvicina per Tesla un momento che, sulla carta, è molto importante. L’evento del 10 ottobre dedicato al Robotaxi rappresenta una grande e attesissima novità per un marchio che da tempo rinnova piuttosto poco rispetto a quanto promesso negli scorsi anni. Tesla, inoltre, potrebbe approfittare di questa presentazione per introdurre anche novità sulla tanto attesa Model 2.

Gli investitori di Goldman Sachs sperano possa arrivare questa svolta in una direzione improntata all’accessibilità. Molti sono curiosi di scoprire se Elon Musk rivelerà dettagli sul futuro modello “low cost” da 25.000 dollari. E non sembra neanche un’ipotesi così improbabile. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Robotaxi potrebbe essere costruito sulla stessa piattaforma della Model 2.

La base tecnica, d’altronde, si posiziona tra l’attuale architettura dei veicoli Tesla e quella rivoluzionaria su cui l’azienda sta lavorando. Gli investitori restano in trepidante attesa per l’evento di ottobre. Tesla, come altri produttori di auto, sta attraversando una fase di rallentamento nelle vendite, con una crescita meno rapida e una competizione sempre più agguerrita.

Il catalogo di modelli inizia a mostrare segni di invecchiamento: persino la Model Y, l’ultimo modello lanciato se si esclude il Cybertruck, risale al 2019. Il Robotaxi rappresenta un’opportunità per Tesla di aprire nuovi orizzonti nel settore dei veicoli autonomi per il trasporto di persone, ma la Model 2 potrebbe diventare il veicolo di massa capace di portare le Gigafactory a pieno regime.

Accennare o annunciare la Model 2 durante la presentazione del Robotaxi darebbe sicuramente un enorme impulso all’attenzione (e al flusso di investimenti) su Tesla, facendo salire il valore delle sue azioni. Come potrà tornare davvero al top la casa automobilistica americana? Il lancio dei Robotaxi rappresenta un importante business nel settore del trasporto autonomo. Si inquadra nello stesso progetto anche il livello di sviluppo tecnologico del sistema Full-Self Driving e della piattaforma software che gestisce il servizio, entrambi osservati speciali. Insomma, il 10 ottobre potrebbe essere un momento chiave per una “nuova” Tesla.