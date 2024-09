Volvo sfida Tesla: annunciato il suo camion elettrico da 600 km di autonomia

Negli ultimi giorni si è parlato di Tesla e del suo camion elettrico Semi, che potrebbe sbarcare presto anche in Europa in una versione leggermente più piccola rispetto a quella degli Stati Uniti. Lo stabilimento europeo che potrebbe ospitare la produzione del Semi potrebbe essere la Gigafactory di Berlino. La concorrenza non è rimasta con le mani in mano e colgono l’occasione per svelare le loro novità. Tra queste c’è Volvo con il suo FH Electric.

Volvo FH Electric, arriva la versione Long Range da 600 km di autonomia: si apre la sfida con Tesla

Il camion elettrico della casa automobilistica svedese è stato realizzato per muovere grandi carichi, così come l’utilizzo per cantieri in zone urbane, dove è importante ridurre al minimo emissioni e rumori. La problematica principale dei veicoli elettrici resta l’impossibilità di percorrere lunghe distanze. Per questo motivo, Volvo Trucks ha pensato di realizzare anche una versione Long Range del camion elettrico FH Electric, che può percorrere fino a 600 km con una singola carica.

Secondo la casa automobilistica, questa versione consentirà di effettuare trasposti interregionali senza doversi preoccupare della ricarica del mezzo per l’intera giornata lavorativa. Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks, ha commentato: “La nostra nuova ammiraglia elettrica arricchirà ulteriormente la nostra vasta gamma di veicoli a zero emissioni, rendendo possibile un trasporto privo di emissioni allo scarico anche su lunghe distanze. Si tratta di una soluzione ideale per le aziende di trasporto con un elevato chilometraggio annuo e un forte impegno nella riduzione delle emissioni di CO2”.

Il nuovo FH Electric Long Range dispone di una nuova tecnologia Volvo che, grazie alla sua trasmissione, denominata e-axle, consente di avere uno spazio maggiore per una batteria più grande ed efficiente. Volvo Trucks dispone al momento di una gamma di 8 modelli elettrificati e, fino ad ora, sono già oltre 3.800 i camion elettrici consegnati ai clienti. Volvo Trucks mira a raggiungere una gamma completamente a zero emissioni entro il 2040, ma l’elettrico non è l’unica alternativa. A questa si aggiungono l’idrogeno e l’HVO (olio vegetale idrogenato). Il nuovo Volvo FH Electric Long Range sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2025.