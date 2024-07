Xpeng, il primo robotaxi potrebbe essere pronto nel 2026

He Xiaopeng, CEO di Xpeng, ha rivelato che nei piani dell’azienda c’è anche la presentazione di un robotaxi. In un post su LinkedIn, Xiaopeng, infatti, ha esposto la sua visione per le auto a guida autonoma. “In merito ai robotaxi, Tesla intende gestire ogni aspetto, dal veicolo alle operazioni, il che differisce dal nostro approccio. Xpeng lancerà un robotaxi altamente competitivo nel 2026, seguendo una roadmap ben definita. Collaboreremo con i nostri fidati partner per promuovere questa rivoluzione,” ha scritto il numero Uno di Xpeng.

La dichiarazione fa riferimento alla partnership con il servizio di ride-hailing Didi, con cui Xpeng ha già collaborato per sviluppare la berlina M03. E anche su questa berlina ci sono novità interessanti da segnalare. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, la versione top di gamma “Max” non avrà il Lidar (Light Detection And Ranging, il noto sistema che identifica la distanza da un oggetto illuminandolo con una luce laser) ma utilizzerà un sistema di guida autonoma XNGP “visivo” supportato da due chip Nvidia Orin con una potenza di calcolo di 508 TOPS.

Si ipotizza che anche il prossimo Xpeng P7+ rinuncerà al Lidar. E si tratta di una scelta che indica il probabile percorso di Xpeng per il suo robotaxi. Alcune indiscrezioni dalla Cina rivelano che il veicolo potrebbe essere lanciato nel 2026. Abbandonando il Lidar a favore di un approccio “puramente visivo”, l’azienda punta a ridurre i costi.

Il CEO di Xpeng ha sottolineato che il settore sta facendo importanti progressi e che entro due anni si raggiungerà un punto critico che necessiterà l’adozione e la commercializzazione delle nuove tecnologie autonome. Prima che ciò accada, devono essere risolti problemi legati alle capacità tecniche, alle normative e ai processi aziendali.

Xpeng potrebbe riuscire a portare i suoi robotaxi sul mercato entro due anni, ma il successo commerciale non sarà (e non potrà essere) immediato. Lo stesso Brian Gu, vicepresidente e copresidente di Xpeng, ha dichiarato ad aprile al salone dell’auto di Pechino che i taxi a guida autonoma non rappresenteranno un business significativo per “almeno cinque anni”. Ammettendo che i robotaxi trasformeranno la mobilità quando diventeranno comuni, Gu ha affermato che “per avere un’operazione commerciale reale e completa, ci vorranno diversi anni”. In ogni caso, preparando il terreno per questo balzo, nel 2022, Xpeng aveva già ottenuto l’approvazione delle autorità cinesi per testare i robotaxi, i SUV G9, sulle strade di Guangzhou.