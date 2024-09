Tesla Robotaxi potrebbe deludere le aspettative: azionisti preoccupati

La presentazione del robotaxi di Tesla si avvicina. L’evento sarà in stile Hollywoodiano e si terrà presso gli studi Warner Bros in California. Dopo il rinvio dell’evento, originariamente previsto per lo scorso 8 agosto, a seguito della richiesta di Elon Musk di apportare alcune modifiche al frontale, le aspettative sono aumentate ancor di più. Nonostante gli azionisti siano entusiasti per questo nuovo veicolo che, secondo Musk, “costerà quanto un giro in autobus“, non nascondono un certo grado di preoccupazione.

Tesla Robotaxi, gli azionisti temono un passo falso di Elon Musk: aspettative troppo alte?

L’intenzione di Musk è quella di lasciare tutti a bocca aperta, come suo solito. Lo stesso obiettivo lo aveva per la presentazione del Cybertruck, ma sappiamo tutti poi cos’è successo. Anche per questo motivo c’è preoccupazione. Con il titolo in crescita del 20% nell’ultimo mese e del 50% negli ultimi sei, gli azionisti temono un passo falso da parte di Musk, considerando che l’aspettativa è molto alta.

D’altra parte, l’imprenditore di origini sudafricane crede che la guida completamente autonoma del robotaxi, che dovrebbe prendere il nome di CyberCab, sia strabiliante e non vede l’ora di mostrarla durante la presentazione per le “strade” degli studi Warner Bros, dove negli ultimi giorni è stato avvistato il prototipo.

Tuttavia, gli investitori iniziano a porre domande, ma le risposte arriveranno soltanto il prossimo 10 ottobre. Ci si aspetta che Tesla mantenga le promesse come ha già fatto con la Model 3, che dopo il debutto della versione Highland è tornata a registrare numeri più che positivi, superando in alcuni mercati anche la tanto amata Model Y. In particolare, ciò che preoccupa gli investitori, sono le parole di Elon Musk: “Questo andrà sui libri di storia”, rifendendosi appunto all’evento del 10 ottobre.

Secondo alcune indiscrezioni, durante l’evento potrebbero arrivare diverse novità anche per quanto riguarda la Model 2, prima elettrica low-cost del marchio statunitense, e sul restyling della Model Y, chiamata Juniper, che dovrebbe debuttare nel primo trimestre del 2025.