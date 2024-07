Volvo EX30, i problemi di un software ancora “acerbo”

Per Volvo, il suo SUV elettrico compatto, l’EX30, è rapidamente diventato uno dei modelli più popolari, oltre che il terzo modello più venduto a livello globale del marchio, con 11.000 unità vendute. Il crossover prodotto in Cina ma con “passaporto” svedese, sta affrontando problemi al software che hanno già inciso sulle vendite. I clienti hanno riscontrato problemi di vario tipo: schermi neri, sistemi di frenata d’emergenza che si attivano senza motivo e vari malfunzionamenti. Alcuni acquirenti hanno addirittura pensato di restituire il loro EX30, chiedendo il rimborso.

Non è un buon momento per l’EX30: numerosi clienti hanno segnalato problemi che influiscono sul funzionamento su alcune componenti dell’abitacolo, ci sono informazioni errate su orari e autonomia, guasti nei sistemi di assistenza e profili che ritornano alle impostazioni di fabbrica.

Volvo, in effetti, ha riconosciuto il problema già a gennaio per il suo EX30, dichiarando: “Sono stati fatti progressi significativi, ma la versione 1.2 del software non soddisfa ancora tutti i requisiti necessari per essere rilasciata”. Insomma, si è cominciato a lavorare ai problemi il più rapidamente possibile, minimizzando i disagi. Sono stati annunciati aggiornamenti del software nella prima metà dell’anno e, durante queste operazioni di miglioramento del prodotto, non sono state sospese le vendite del SUV elettrico.

In mercati importanti, però, l’EX30 continua ad essere venduto con successo, come nel caso del Regno Unito (oltre 4.500 unità vendute) e in altri paesi. Senza un software funzionante, però, le auto sono semplici carrozzerie che camminano. Nel caso del Volvo l’EX30, il software controlla molte funzioni chiave, tra cui fari, specchietti laterali e climatizzatore. Tutti accessibili tramite il touchscreen centrale, proprio quello che sta dando diversi problemi.

Intanto sta per essere rilasciato il modello 2025, con il lancio previsto per l’8 luglio. L’EX30 è attualmente il modello più piccolo e meno costoso di Volvo. Ha un prezzo di partenza di 39.000 euro rispetto ai 40.000 euro della versione a benzina della XC40. Miglioramenti previsti e garantiti, quelli operati da Volvo negli ultimi mesi, che arriveranno anche su altri mercati importanti come Olanda, Norvegia e Germania. Negli Stati Uniti, l’EX30 sarà disponibile solo nel 2025.