Mazda 2, la city car giapponese se non fosse un copia-incolla della Yaris

Dodici anni sullo stesso modello non sono un primato di cui vantarsi, almeno non nel segmento delle utilitarie. Eppure la Mazda 2 è ancora lì, terza generazione immutata nel DNA dal 2014, aggiornata quel tanto che basta per non sembrare abbandonata a se stessa. Un restyling nel 2019, un altro nel 2023, e la versione europea trasformata in una Toyota Yaris Hybrid con la stella a otto punte sul cofano. Scelta pragmatica, ma non esattamente una dichiarazione d’orgoglio ingegneristico.

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La storia dei rapporti tra Mazda e Toyota in questo segmento è curiosa e speculare. In Nord America, dal 2015 al 2020, è stata Toyota a vendere la Mazda 2 come Yaris rimarchiata. In Europa si è invertita la rotta. Dal 2022 è la Mazda 2 Hybrid a essere, di fatto, una Yaris con un’altra firma. Efficiente, collaudata (anche se si leggono un po’ ovunque problemi di affidabilità su Mazda), e nel 2026 già aggiornata due volte. Il problema, oltre alla meccanica, sarebbe l’identità.

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Ed è esattamente quello che ha spinto il designer digitale noto come Theottle a immaginare una via d’uscita. Il suo render prende le mosse dal concept Mazda Vision X-Compact presentato al Japan Mobility Show 2025 e le sovrappone alla sagoma della MG3, costruendo una quarta generazione che non esiste ma che propone un allontanamento dalla Yaris.

Il frontale è volutamente sobrio, quasi tradizionale, ma il profilo richiama la Mazda3 in scala ridotta, senza il montante C pronunciato, fisicamente incompatibile con le dimensioni di una subcompatta. È il posteriore a fare la differenza: portellone bicolore, gruppi ottici posteriori a LED essenziali e diretti, minimalismo applicato con criterio.

Il risultato è una provocazione visiva: Mazda ha il linguaggio stilistico per farlo, ha il concept di riferimento, ha la piattaforma da condividere con Toyota per contenere i costi. Quello che manca, almeno per ora, è la decisione.

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Anche la Yaris non è più giovanissima. Nata a fine 2019 sulla piattaforma TNGA-B, ha incassato di recente l’ibrido potenziato Hybrid 130 per restare competitiva. Il segmento si muove, lentamente ma si muove.