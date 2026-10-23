Bentley Torcal “First Edition”: allestimento esclusivo per il lancio del SUV elettrico di lusso

La Bentley Torcal segna l’inizio di una nuova era per la prestigiosa casa automobilistica britannica. Questo è il primo veicolo 100% elettrico a sua firma destinato al listino commerciale. Si tratta di un SUV esclusivo, lungo circa 5 metri, che punta tutto sul lusso “alla spina”.

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Il nome del modello si ispira a un territorio roccioso andaluso ed evoca il senso della robustezza e del fascino insiti in questo Sport Utility Vehicle, anche se la mancanza di un cuore termico farà storcere il naso ai puristi, pur trattandosi della vettura stradale del marchio più potente mai costruita.

Per celebrare il debutto della nuova Bentley Torcal, il costruttore d’oltremanica lancia la “First Edition“, una versione esclusiva iniziale che unisce dettagli stilistici distintivi a un livello eccezionale di dotazioni di serie. L’auto è curata nei minimi particolari e costruita con grande maestria, per soddisfare i clienti dal palato più raffinato.

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Gli specifici cerchi da 22 pollici, le pinze dei freni di color Graphene Grey e il set di elementi estetici in fibra di carbonio conferiscono al modello una presenza scenica di forte impatto. Il pacchetto “Carbon Fibre Styling Specification” esalta ulteriormente le proporzioni imponenti della Bentley Torcal, aggiungendo note di appeal visivo.

Foto Bentley

Nell’abitacolo a fare la differenza ci pensano i rivestimenti trapuntati su misura, vari dettagli esclusivi e una dotazione tecnologica accuratamente selezionata. La loro combinazione rende gli spazi interni degni di un ambiente unico. Ci sono, fra l’altro, le portiere anteriori e posteriori a movimentazione elettrica, il tetto panoramico “Frosted Diamond” (con opacità regolabile) e un coinvolgente impianto audio Naim for Bentley.

L’allestimento degli spazi coperti della “First Edition” è fatto con grande attenzione, per creare un ambiente curato fin nel più piccolo dettaglio, nel segno di un lusso naturale e disinvolto. Con questo allestimento la casa di Crewe punta in alto, anche rispetto ai suoi standard.

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Nata per celebrare il debutto della nuova Bentley Torcal, l’esclusiva versione “First Edition” coniuga prestazioni di alto livello, un design inconfondibile e una dotazione di serie molto ricca. Caratteristiche e finiture, solitamente disponibili come optional singoli, sono state sapientemente riunite per offrire un’interpretazione al top del modello.

Nell’allestimento “First Edition”, la Bentley Torcal si giova del sistema propulsivo più potente della sua gamma, con 888 CV e 1.350 Nm di coppia al servizio del conducente. Notevole il quadro prestazionale, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di 260 km/h. Ampie, ovviamente, le possibilità di personalizzazione offerte ai clienti, che possono cucirsi un prodotto sulle proprie specifiche.

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Fonte | Bentley