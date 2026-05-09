BMW Serie 7, quello per il 2027 è il “restyling più completo di sempre”

BMW Serie 7 2027: plancia nuova, Panoramic Vision, touchscreen da 17,9 pollici e una i7 M70 al lancio. Il restyling sembra una nuova generazione.
Ippolito VdiIppolito Visconti
9 Maggio 2026
BMW Serie 7 2027

Oliver Zipse lo ha definito senza troppa modestia il restyling più completo nella storia di BMW. Dopo aver visto le prime immagini ufficiali della Serie 7 aggiornata, è difficile dargli torto.

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Il frontale è nuovo nel senso più radicale del termine: non si tratta di ritocchi cosmetici, ma di un redesign da modello di nuova generazione. Al posteriore, i gruppi ottici allungati tracciano una linea netta con la versione precedente, abbastanza netta da rendere superfluo qualsiasi altro confronto.

BMW Serie 7 2027
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BMW ha mostrato sia la i7 M70, versione elettrica ad alte prestazioni, sia una Serie 7 con motore termico, entrambe con pacchetto M Sport di serie. Le differenze tra le due sono sottili. Il modello elettrico introduce un nuovo disegno degli specchietti retrovisori, condiviso con la M760e e destinato ad arrivare anche sulla M760 V8 nel 2026, completo di inserti nei colori M. Dettaglio minore, sulle versioni con portiere automatiche opzionali scompare il pulsante visibile sulla maniglia.

L’abitacolo è dove il restyling della Serie 7 smette di essere “solo” un aggiornamento. La plancia è stata interamente ridisegnata e ospita un touchscreen centrale da 17,9 pollici affiancato, per la prima volta su una BMW, da uno schermo dedicato al passeggero anteriore da 14,6 pollici. Quest’ultimo è di serie. Nella zona posteriore, il Theatre Screen opzionale da 31,3 pollici diventa ora completamente touch.

BMW Serie 7 2027

A completare il quadro c’è il Panoramic Vision, una proiezione che si estende da un montante all’altro alla base del parabrezza, sostituendo il quadro strumenti tradizionale con tre widget fissi e sei riquadri personalizzabili. Non è un display nel senso classico, ma il risultato nella percezione dell’abitacolo è lo stesso.

BMW Serie 7 2027
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La produzione inizia a luglio nello stabilimento di Dingolfing, con la i7 M70 disponibile al lancio. Il ciclo di vita dell’ammiraglia G70 si estende fino ai primi anni 2030, e non è ancora tutto: BMW ha in programma anche una versione ALPINA contraddistinta dal codice G72.

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