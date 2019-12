Jeep dà il via alla Winter Experience in Valle d’Aosta

Visto che l’inverno è ormai alle porte, Jeep ha deciso di avviare l’edizione 2019 della Winter Experience che si tiene a Champoluc, una frazione di Ayas in Valle d’Aosta. Per il secondo anno consecutivo, la casa automobilistica americana di FCA ha scelto il CampZero Active Luxury Resort come base logistica. Si tratta di un resort dedicato agli amanti della montagna.

I media del settore hanno la possibilità di effettuare diversi test drive per scoprire ed apprezzare le caratteristiche sofisticate messe a disposizione dai veicoli di Jeep come ad esempio l’Active Drive Low del Renegade oppure il sistema Rock-Trac della Wrangler Rubicon o ancora i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida come il cruise control adattivo, il Forward Collision Warning e il Lane Departure Warning.

Jeep: partita ufficialmente la Winter Experience 2019 dedicata agli amanti della montagna e dell’off-road

La Winter Experience 2019 di Jeep è stata inaugurata da alcuni giornalisti internazionali che hanno messo alla prova l’intera gamma di modelli del marchio di Fiat Chrysler Automobiles. In particolare, è stata testata la Jeep Wrangler nelle versioni Rubicon e Sahara e l’intera gamma Trailhawk composta da Renegade, Compass, Cherokee e Grand Cherokee.

Non manca neanche la speciale Jeep Wrangler 1941 by Mopar che ha l’obiettivo di mostrare le principali personalizzazioni che il marchio di FCA (dedicato ai prodotti e ai servizi aftermarket) propone per l’iconico 4×4 e appartenenti alla gamma Jeep Performance Parts. Da precisare che anche questo particolare veicolo è stato utilizzato per i test drive al CampZero.

La configurazione proposta dalla speciale Wrangler include assetto rialzato, performance rock rails, battitacco, paraspruzzi e tappo del serbatoio del carburante neri, snorkel (disponibile come optional), grafica 1941 sul cofano e tappetini all weather.

Vi ricordiamo, infine, che le concessionarie Jeep italiane stanno consegnando i primi esemplari di questa Jeep Wrangler 1941 by Mopar.