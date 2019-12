Jeep Wrangler 1941 by Mopar arriva nelle concessionarie italiane

La nuova Jeep Wrangler 1941 progettata da Mopar è pronta per l’arrivo nelle concessionarie italiane della casa automobilistica americana. Per chi non lo sapesse, si tratta di un modello orientato all’off-road che dispone della trazione integrale e di alcune componenti appartenenti alla gamma Jeep Performance Parts.

In attesa dell’arrivo negli showroom italiani, lo speciale fuoristrada sta completando gli ultimi test fra le vette innevate di Champoluc (in Valle d’Aosta) dove verranno applicate le ultime personalizzazioni ideate da Mopar.

Jeep Wrangler 1941 by Mopar: la speciale versione sta completando i test in Valle d’Aosta

La nuova Jeep Wrangler 1941 by Mopar è disponibile sia nella versione a due porte che in quella a quattro porte. Sotto il cofano troviamo un motore turbodiesel a 4 cilindri da 2.2 litri da 200 CV abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti mentre gli allestimenti disponibili sono tre: Sport, Sahara e Rubicon.

Rispetto al modello originale, lo speciale 4×4 vanta un assetto rialzato da 2″, tappetini all-season, performance rock rails, paraspruzzi, battitacco e tappo del serbatoio in nero e snorkel opzionale. Il design esterno della vettura è caratterizzato anche dalla grafica 1941 che ricorda lo storico Jeep Willys. Oltre all’anno, il veicolo dispone di altre chicche che omaggiano il fuoristrada di FCA come i cerchi e il pomello del cambio.

Giuseppe Galassi, Head of Marketing and Communication di Mopar EMEA, ha detto: “Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar è frutto della perfetta sintonia tra i brand americani di FCA che da molti anni lavorano insieme per esplorare nuovi territori della personalizzazione”.

Galassi ha proseguito dicendo: “Che si tratti di spingersi in luoghi remoti o di reinterpretare gli elementi classici del design, il marchio Mopar è pronto a soddisfare i clienti Jeep. E il continuo sviluppo di nuove personalizzazioni, autentica missione di Mopar, caratterizzerà sempre il nostro futuro, la nostra attenzione al cliente e il legame con tutti i marchi di FCA”.