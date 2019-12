Vendite FCA in Europa: la Panda è la più venduta, cresce la Renegade, in calo le altre Fiat

Dopo aver visto l’andamento delle vendite dei modelli Alfa Romeo dopo i primi 10 mesi del 2019 in Europa, è tempo di concentrarsi sulle vendite degli altri modelli FCA ed, in particolare, sui modelli prodotti dal gruppo nei suoi stabilimenti italiani. Nel corso dei primi 10 mesi del 2019, ovvero nel periodo compreso tra gennaio e ottobre, FCA ha venduto 809 mila unità vendute registrando un calo del 9.2%.

Questo risultato è legato, come vedremo, all’andamento dei modelli del marchio Fiat (il brand è in calo del 10.1% nel periodo considerato con 540 mila unità consegnate) oltre che al crollo delle consegne di Alfa Romeo. Da segnalare, invece, che sia Jeep (143 mila unità vendute e +1.2%) che Lancia (50 mila unità vendute e +26.7%) sono in crescita mentre cala del 30% Maserati (con quasi 5 mila unità vendute).

Grazie ai dati forniti dal database di Carsalesbase, possiamo ora analizzare come stanno andando le vendite dei principali modelli del gruppo, a partire dai veicoli più venduti come la Panda e le 500.

Fiat Panda è il modello più venduto, poi 500 e 500X

Come prevedibile, anche dopo l’arrivo dei dati di ottobre, la Fiat Panda si conferma essere il modello FCA più venduto in Europa (nonostante un calo delle consegne del 7.8% registrato nel corso del decimo mese del 2019). La segmento A prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco ha registrato un totale di 155 mila unità vendute nel 2018 con una crescita percentuale del +12% rispetto ai dati dello scorso anno. Da notare che il 75% delle vendite complessive di Panda nel corso del 2019 sono state registrate in Italia.

Alle spalle della Fiat Panda, tra i modelli FCA più venduti in assoluto in Europa, troviamo la Fiat 500 con 151 mila unità vendute ed un calo dell’8.6% rispetto ai dati registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Per la piccola city car, che nel 2020 registrerà l’arrivo di tante novità a partire dalla 500 Elettrica, solo il 20% delle vendite complessive in Europa è legato al mercato italiano.

Il terzo modello più venduto in Europa da FCA è la Fiat 500X che, quindi, risulta essere anche il secondo modello prodotto in Italia più venduto in assoluto in Europa nel corso del 2019. Da inizio anno a fine ottobre, il brand italiano ha venduto 77 mila unità di 500X di cui il 46% sono state consegnate in Italia. Da notare, inoltre, che, nonostante un ottimo mese di ottobre (+22%), il crossover italiano registra un calo del 6.6% rispetto allo scorso anno.

Da segnalare, inoltre, le 70 mila unità vendute di Fiat Tipo, in calo del 23% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2018. La famiglia di segmento C della casa italiana, che viene prodotta in Turchia, registra una percentuale del 31% delle vendite legata al mercato italiano.

Alle spalle della 500X e della Tipo troviamo la Jeep Renegade, modello che condivide la stessa piattaforma e lo stesso stabilimento di produzione (Melfi) del crossover di Fiat. Nel corso del 2019, il marchio Jeep ha venduto 68 mila unità di Renegade registrando un ottimo +13.3% rispetto allo scorso anno. Da notare che ben il 53% delle vendite del crossover di Jeep arrivano dal mercato italiano. Ricordiamo che ad inizio del 2020 l’entry level del marchio Jeep registrerà il debutto dell’attesa variante ibrida.

Scorrendo la classifica dei modelli più venduti di FCA segnaliamo le 55 mila unità vendute di Jeep Compass, in calo dell’11% e prossima a debuttare sulle linee di produzione di Melfi aggiungendosi all’elenco dei modelli FCA prodotti direttamente in Italia, e le 50 mila unità vendute di Lancia Ypsilon (+27%) che, ricordiamo, è disponibile esclusivamente sul mercato italiano. Solo 32 mila unità vendute tra gennaio ed ottobre per la Fiat 500L che cala del 30%. Da notare che oltre l’80% delle vendite della 500L è legata al mercato italiano.

Per quanto riguarda i marchi premium, inoltre, segnaliamo le 22 mila unità vendute di Alfa Romeo Stelvio, in calo del 15% rispetto allo scorso anno, che, come visto nell’articolo d’approfondimento dedicato al marchio italiano che abbiamo linkato in precedenza, risulta essere il modello Alfa Romeo più venduto in Europa nel corso del 2019.

Da segnalare le 13 mila unità vendute di Giulietta, in calo del 44% rispetto allo scorso anno, e le 9 mila unità vendute di Giulia, in calo del 38%. Ricordiamo che per il marchio Alfa Romeo è in arrivo il Model Year 2020 di Giulia e Stelvio nel corso delle prossime settimane mentre la Giulietta non riceverà aggiornamenti ed uscirà di produzione nel corso del 2020 in attesa del debutto del Tonale.

A completare le vendite di Jeep segnaliamo le 6 mila unità ottenute sia dalla Wrangler (+15%) che dalla Grand Cherokee (-10%). Per quanto riguarda la Fiat 124 Spider, oramai fuori produzione per l’Europa, le vendite si fermano a poco più di 4 mila unità con un calo del 32% rispetto ai dati dello scorso anno. Da segnalare le circa 3 mila unità vendute della Jeep Cherokee (-2.6%).

L’appuntamento con le vendite di FCA in Europa a novembre è fissato per la prossima settimana (quando arriveranno i dati per i vari brand) mentre per i dati completi del 2019 sarà necessario attendere l’inizio del prossimo anno.