Alfa Romeo Stelvio a noleggio: promozione dicembre 2019

Sono 3 i punti da conoscere della promozione che dura sino a fine 2019 sull’Alfa Romeo Stelvio a noleggio. Come abbiamo visto qui, in via preliminare, va detto che l’offerta di noleggio è riferita per la precisione all’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Sport Tech. Il SUV del Biscione è in affitto anche per chi non ha la partita IVA, infatti i prezzi sono con IVA. Serve comunque l’approvazione di Leasys. Come un normale finanziamento, la società vede soprattutto se il cliente può permettersi economicamente l’auto, sulla scorta del reddito del richiedente.

Alfa Romeo Stelvio a noleggio: 299 euro al mese

Serve un anticipo di 11.500 euro. Il canone mensile è di 299 euro al mese. L’offerta include: 36 mesi e 60.000 km. Alla scadenza del contratto di noleggio il cliente conduttore avrà diritto di prelazione per l’eventuale acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali ed al prezzo di € 27.810. Notevole. Non è il solito noleggio: in genere, dopo aver pagato, tutto finisce. In questo caso, l’auto si può comprare. È un noleggio allettante.

Alfa Romeo Stelvio a noleggio: cosa include

I servizi nel noleggio sono:

copertura Rca con penale risarcitoria;

tassa di proprietà (finché dura…);

assistenza stradale;

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

copertura incendio e furto con penale risarcitoria;

riparazione danni con penale risarcitoria;

infomobilità I-Care e l’utilizzo di un’App gratuita per la gestione dei servizi.

Cosa leggere nel contratto

Nel contratto di noleggio, occhio alle franchigie (gli importi in euro a carico del guidatore in caso di sinistro), agli scoperti (gli importi in percentuale sul danno sulle spalle del cliente per un incidente), alle penali, ai massimali. Alla fine del noleggio, l’auto va restituita come descritto nel contratto: se ci sono danni, questi sono a carico del cliente.