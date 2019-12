Alfa Romeo: a dicembre tornano gli Action Days con offerte per Giulia, Stelvio e Giulietta

Il mese di dicembre inizia con poche novità per quanto riguarda le offerte Alfa Romeo. La casa italiana, infatti, ha rinnovato le promozioni degli “Alfa Action Days”, campagna promozionale lanciata lo scorso mese di novembre, che saranno valide ora sino alla fine dell’attuale mese di dicembre confermando ancora una volta il periodo di transizione per il marchio italiano che attende il debutto dei Model Year 2020 di Giulia e Stelvio, attesi in concessionaria a partire dal mese di gennaio, e la fine della produzione della Giulietta che sarà sostituita dal 2021 dall’Alfa Romeo Tonale.

Per tutto il mese di dicembre, in ogni caso, chi è interessato all’acquisto di un nuovo modello Alfa Romeo potrà scegliere tra le promozioni incluse nelle offerte “Alfa Action Days”. Vediamo, qui di seguito, quali sono le offerte riservate dalla casa italiana ai potenziali acquirenti dei suoi modelli.

Alfa Romeo Stelvio

Partiamo dall’Alfa Romeo Stelvio, modello divenuto oramai un vero e proprio punto di riferimento per la gamma del marchio italiano. Il D-SUV è disponibile in offerta sino alla fine del mese di dicembre con rate mensili a partire da 299 Euro e la possibilità di scegliere tra noleggio, leasing o finanziamento.

In particolare, per chi sceglie l’Alfa Romeo Stelvio con allestimento Sport-Tech, motore 2.2 turbo diesel da 160 CV di potenza massima abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione posteriore è possibile sfruttare l’offerta di noleggio che prevede un anticipo di 11.500 Euro (IVA inclusa) e 36 rate mensili da 299 Euro.

Una volta terminato il contratto di noleggio, il cliente avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo con un prezzo di 27.810 Euro. Da notare che nel canone di noleggio sono incluse la copertura RCA con penale risarcitoria, la tassa di proprietà, il servizio di assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, la copertura furto e incendio con penale risarcitoria e il servizio di riparazione danni con penale risarcitoria.

Da notare che, grazie alle promozioni degli Alfa Action Days, scegliendo uno degli allestimenti superiori della gamma dello Stelvio, rispetto alla versione più basilare Sport-Tech, sarà possibile sfruttare una lunga serie di vantaggi con agevolazioni sino a 6 mila Euro sul prezzo complessivo da affrontare per l’acquisto del modello selezionato.

Alfa Romeo Giulia

La promozione dedicata all’Alfa Romeo Giulia segue lo stesso schema di quella vista per l’Alfa Romeo Stelvio. La berlina della casa italiana, infatti, è disponibile con rate mensili da 299 Euro e possibilità di scegliere tra finanziamento, leasing o noleggio. Anche in questo caso, l’offerta d’esempio riguarda la versione Sport-Tech del modello con motore 2.2 turbo diesel da 150 CV, cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore.

Questa versione della Giulia è disponibile con anticipo di 15 mila Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. Successivamente, il cliente avrà un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura con un prezzo finale che sarà pari a 20.642 Euro (IVA inclusa). Anche in questo caso, inoltre, il canone di noleggio include la copertura RC Auto, la tassa di proprietà e gli altri servizi aggiuntivi visti in precedenza.

Anche sulla Giulia per i clienti che sceglieranno gli allestimenti superiori ci sarà la possibilità di sfruttare sino a 6 mila Euro di vantaggi sul prezzo finale d’acquisto della versione della berlina scelta.

Alfa Romeo Giulietta

Concludiamo la nostra panoramica sulle offerte del mese per i modelli Alfa Romeo con la promozione riservata all’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C della casa italiana per tutto il mese di dicembre 2019 sarà disponibile in offerta con la possibilità per i clienti di acquistare il modello con cambio automatico al prezzo del modello con cambio manuale (si tratta della versione con motore 1.6 turbo diesel da 120 CV) con un risparmio di 2 mila Euro rispetto al prezzo di listino.

Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di sfruttare il finanziamento Liberamente Alfa per acquistare la Giulietta con condizioni particolarmente vantaggiose. La promozione degli Alfa Action Days, infatti, prevede la possibilità di acquistare la vettura con anticipo di 2.090 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. Terminato il pagamento rateale sarà possibile completare l’acquisto versando la rata finale di 8.259,89 Euro. L’importo totale dovuto, compreso di interessi ed altri servizi aggiuntivi, è pari a 19.035,89 Euro.

Offerte BeFree Pro per liberi professionisti

Le offerte per i clienti business BeFree Pro tornano anche a dicembre e coinvolgono i tre modelli Alfa Romeo proponendo una soluzione decisamente interessante. Per chi sceglie le offerte BeFree Pro c’è la possibilità di sfruttare un noleggio con anticipo zero e 60 rate mensili (percorrenza di 125 mila chilometri). Nel canone di noleggio sono incluse la copertura RCA con penale risarcitoria, la tassa di proprietà e l’assistenza stradale.

Queste le soluzioni disponibili:

Giulietta Business 1.6 turbo diesel da 120 CV : anticipo zero, 60 rate mensili da 319 Euro (IVA esclusa), vernice metallizzata inclusa nel prezzo

: anticipo zero, 60 rate mensili da 319 Euro (IVA esclusa), vernice metallizzata inclusa nel prezzo Giulia Executive 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico ad 8 rapporti e trazione posteriore: anticipo zero, 60 rate mensili da 479 Euro (IVA esclusa)

anticipo zero, 60 rate mensili da 479 Euro (IVA esclusa) Stelvio Super 2.2 turbo diesel da 210 CV, cambio automatico ad 8 rapporti e trazione integrale Q4: anticipo zero, 60 rate mensili da 579 Euro (IVA esclusa)

Su tutti e tre i modelli è prevista la restituzione anticipata al 30° mese senza penali di alcun tipo.