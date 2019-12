Ferrari 488 Pista: ecco un esemplare rivestito in Grigio Medio

Nonostante gli enormi progressi fatti nel campo delle vernici, molte persone preferiscono ancora rivestire le supercar di Ferrari con un unico colore.

È il caso del proprietario di questa Ferrari 488 Pista che è rivestita completamente in una particolare colorazione chiamata Grigio Medio. Le foto di questo bolide sono state pubblicate su Instagram dal rivenditore ufficiale Ferrari H.R. Owen presente a Londra.

Ferrari 488 Pista: ecco un altro esemplare realizzato tramite il programma Tailor Made

Oltre che la carrozzeria, questo particolare grigio ricopre anche altre parti della vettura come i cerchi. Rispetto alle solite strisce da corsa presenti sugli altri modelli della Ferrari 488 Pista, il bolide da 720 CV di Maranello in questione dispone di sottili strisce di colore viola. Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo sempre un rivestimento grigio e viola.

Molti di voi sicuramente sapranno che una configurazione come questa proposta nell’articolo viene creata grazie all’aiuto di Ferrari Tailor Made, il reparto di personalizzazione creato appositamente dalla casa automobilistica modenese per permettere ai clienti di personalizzare a proprio piacimento la supercar personale.

La Ferrari 488 Pista in Grigio Medio in questione è atterrata da poco nel Regno Unito, quindi propone la guida a destra. H.R. Owen è un rivenditore Ferrari ufficiale molto famoso a Londra per i tanti esemplari di vetture di Maranello presenti in concessionaria.

Dando un’occhiata al suo profilo Instagram ufficiale, è possibile vedere foto di altre Ferrari 488 Pista ma anche di Portofino, 812 Superfast, 488 Challenge, 458 Speciale, 360 Scuderia, LaFerrari, 488 Spider, F12berlinetta, F40, F8 Spider, Roma, F8 tributo, F12tdf, FXX-K Evo, Monza SP2 e molte altre ancora.