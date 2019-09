Ferrari 488 Pista Spider: il Verde British calza a pennello | Foto

Anche se cresce l’attesa dell’arrivo della SF90 Stradale, la prima ibrida plug-in progettata da Maranello, sono ancora molti gli utenti a mostrare su Internet i propri esemplari della bellissima e potente Ferrari 488 Pista.

In questo articolo, ad esempio, vi parleremo di uno stupendo esemplare della variante Spider rivestito in Verde British protagonista in alcune foto pubblicate su Instagram da CarsWithoutLimits e Turboad. Si tratta di una colorazione davvero particolare che non troviamo solitamente su una vettura del cavallino rampante.

Ferrari 488 Pista Spider: questo speciale esemplare è rivestito in Verde British

Oltre al Verde British, la spider da 720 CV dello storico marchio italiano dispone di strisce da corsa nere che rivestono tutto il lato superiore. Gli interni di questa Ferrari 488 Pista Spider sono altrettanto eleganti e particolari poiché prevalgono i colori verde e marrone.

Da notare la presenza della bandiera italiana che corre lungo i sedili. Il proprietario di questo esemplare ha deciso anche di personalizzare i cerchi. Vi ricordiamo che la versione Spider della supercar è stata presentata in occasione del Salone di Parigi dello scorso anno.

A parte il tetto rimovibile, abbiamo praticamente le stesse caratteristiche della variante coupé. Dunque, sotto il cofano è presente un motore V8 biturbo da 3.9 litri che sviluppa una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima.

Ferrari ha ottimizzato anche il peso dell’auto poiché ora la bilancia segna 1380 kg rispetto ai 1420 kg della 488 Spider. Questo è stato reso possibile grazie all’utilizzo della fibra di carbonio su alettone posteriore, cofano, paraurti e cerchi da 20″ optional.

Parlando di prestazioni, la Ferrari 488 Pista Spider è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi.