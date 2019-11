Ferrari 488 Pista: ecco un esemplare in Signal Green con cerchi in carbonio

Mentre molti clienti sono in attesa della F8 Tributo, ad oggi c’è un altro bolide di Maranello da 720 CV che è al centro dell’attenzione sui social network. Stiamo parlando ovviamente della Ferrari 488 Pista con i vari esemplari finali che stanno raggiungendo i rispettivi proprietari.

In questo articolo, ad esempio, vi proponiamo un esemplare della vettura dipinto in Signal Green, le cui foto sono state pubblicate su Instagram da R.U.K Technology. Da notare che il proprietario di quest’unità ha deciso di colorare le strisce da corsa dello stesso colore del resto della carrozzeria.

Ferrari 488 Pista: la supercar da 720 CV continua ad essere la protagonista dei social network

Nonostante ciò, ci sono alcune parti scure della Ferrari 488 Pista che vanno in contrasto con il particolare verde. Nello specifico, cerchi, minigonne, tetto e la parte inferiore del frontale sono dipinti in nero. Da notare che i cerchi sono quelli opzionali in carbonio.

Vi ricordiamo che la versione da pista della 488 GTB è stata presentata ufficialmente durante il Salone di Ginevra dello scorso anno. La potenza proviene dal propulsore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima.

Gli ingegneri della casa automobilistica modenese sono riusciti a portare il peso complessivo a 1280 kg grazie all’impiego della fibra di carbonio su cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20″ offerti come optional (visibili nell’esemplare in Signal Green proposto in questo articolo).

La velocità massima dichiarata dal produttore è di oltre 340 km/h. Per quanto riguarda l’accelerazione, la Ferrari 488 Pista è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi.