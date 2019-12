Leasys CarCloud: Alfa Romeo in abbonamento

Novità FCA Bank, con la sua controllata Leasys. Il 6 dicembre 2019, Leasys CarCloud si evolve con 4 nuovi pacchetti dedicati ai privati senza partita IVA e ai liberi professionisti, ampliando le soluzioni offerte. Lo abbiamo anticipato qui: nasce Leasys CarCloud Alfa Romeo, che rende disponibili in Cloud Alfa Romeo Giulia e Stelvio. È il primo abbonamento all’auto in Italia: prendi le auto in affitto, le cambi in base alle tue esigenze. Per esempio, parti a Milano con una Fiat 500 di Leasys CarCloud, viaggi in treno, arrivi a Roma e prendi un’Alfa Leasys CarCloud. Si è già a 2.000 abbonamenti attivati dal lancio di fine ottobre: non ci sono i vincoli legati alla proprietà del veicolo, all’insegna della flessibilità, anche grazie alla durata mensile rinnovabile senza limitazioni temporali.

Leasys CarCloud: come funziona

La gestione di Leasys CarCloud è semplice. Per accedere al servizio è sufficiente iscriversi su Amazon al costo una tantum di 199 euro per CarCloud City e CarCloud Metropolis. E a 249 euro per CarCloud Renegade & Compass All-Season e CarCloud Alfa Romeo. Perché Amazon? Perché questo colosso dell’e-commerce (che ha rivoluzionato l’economia del globo terracqueo) fornisce la piattaforma su cui operare. Il codice di iscrizione va inserito sul portale carcloud.leasys.com per poi scegliere tra i 4 Cloud disponibili (e interscambiabili anche mensilmente): consentono agli abbonati di guidare 11 modelli senza limitazioni.

Quanto costa l’abbonamento

Le tariffe mensili:

199 euro/mese per Leasys CarCloud City,

299 euro/mese per CarCloud Metropolis,

379 euro/mese per Renegade & Compass All-Season

579 euro/mese per Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

L’abbonamento mensile include tutti gli oneri di gestione della vettura (bollo, assicurazione kasko con franchigia, garanzia, manutenzione). Occhio al bollo. Non si sa finché dura: vedi qui. Include cambi illimitati, anche giornalieri, con 48 ore di preavviso, presso tutti i Leasys Mobility Stores in Italia, 1.500 km mensili di percorrenza cumulabili nell’anno e la possibilità di uscire dal programma ogni mese senza penali. Con l’iscrizione su Amazon si garantisce la stabilità del canone di abbonamento per 12 mesi.

Abbonamento CarCloud flessibile

L’abbonato Leasys CarCloud può ritirare la vettura scelta presso il Leasys Mobility Store più vicino (tra i 150 convenzionati in Italia) o farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo. Pagando di più, ecco altri servizi come l’assicurazione Kasko senza franchigie, la seconda guida e i km aggiuntivi. Tutti gli abbonati potranno inoltre modificare il Cloud selezionato e passare, per esempio, da Jeep ad Alfa Romeo. Per tutti i clienti già abbonati che vogliono approfittare dei nuovi Cloud, Leasys offre la possibilità di passare a uno dei 4 nuovi pacchetti senza costi una tantum fino al 31 dicembre 2019.