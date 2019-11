Dimenticate il classico noleggio a lungo termine: per quattro anni. Anche il noleggio a breve termine: per qualche giorno. Entrate invece in un noleggio speciale, che consente di cambiare auto in continuazione: Alfa Romeo in abbonamento Leasys.

Di che si tratta

FCA e Leasys hanno lanciato qualche settimana fa un modello di business legato alla disownership: permette ai consumatori di utilizzare prodotti e servizi con continuità, senza averne la diretta proprietà. Un modello sostenibile che esclude il veicolo di proprietà e privilegia la libertà di muoversi. Il cliente si abbona a un servizio di mobilità: può scegliere in ogni momento in tutta Italia il mezzo più funzionale e adatto a ogni situazione, promuovendo uno stile di vita più sostenibile, sia a livello economico sia ambientale.

Su Amazon

Tutto su base Amazon, sui cui si appoggia Leasys CarCloud, l’innovativa soluzione proposta da Leasys dedicata ai clienti privati e ai liberi professionisti. Una formula unica per il settore della mobilità in Italia, che risponde alla necessità di guidare auto diverse in base alle differenti situazioni e necessità del cliente. Per esempio;: l’utilitaria per la mobilità urbana o il fuoristrada e l’auto familiare per le gite fuori porta durante i weekend o in vacanza.

Fra poco anche Alfa Romeo

Per usufruire del servizio è sufficiente pagare l’iscrizione una tantum su Amazon al costo di 199 euro per il CarCloud 500 e 249 euro per CarCloud Renegade e Compass. Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino (tra i 150 convenzionati in Italia) o se farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo. Fra poco ci sarà anche Alfa Romeo in abbonamento Leasys. E pure Fiat con la Panda.

Cosa include

L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo, assicurazione Kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici). Permette l’acquisto di servizi aggiuntivi (come la Kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida).

A chi conviene

È molto conveniente se si desidera cambiare spesso auto, e se si guida parecchio in diversi contesti. I costi? C’è da dire che includono proprio tutto, anche quelli nascosti della proprietà: bollo, Rc auto, Kasko, manutenzione.