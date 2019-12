FCA conferma la produzione del nuovo SUV Jeep a Goiana

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha confermato nelle scorse ore la produzione del terzo veicolo Jeep presso lo stabilimento di Goiana (nel Pernambuco) a partire dal 2021. Il nuovo SUV fa parte di un nuovo ciclo di investimenti pari a 7,5 miliardi di R$ iniziato nel 2018 e che terminerà nel 2022.

Tali informazioni sono state rivelate dal gruppo automobilistico italo-americano ieri pomeriggio. Tânia Silvestri, direttore commerciale di Jeep Brasile, ha dichiarato che “sarà un SUV di segmento D, molto più grande della Compass“. Quando le è stata posta la domanda se avrà sette posti a sedere, Silvestri non ha risposto e ha detto solo che “sarà un modello disponibile in diverse configurazioni e livelli di allestimento“.

Jeep: conferma la produzione del nuovo SUV presso il sito FCA a Goiana

Il responsabile, però, ha dichiarato che il nuovo modello di Jeep potrebbe essere esportato in altri paesi dell’America Latina proprio come fatto con Renegade e Compass. Oltre a confermare l’arrivo del nuovo Sport Utility Vehicle, il direttore commerciale di Jeep Brasile ha affermato che il brand sta lavorando per rafforzare il processo di localizzazione dei suoi fornitori a Goiana.

Parlando un po’ di numeri, la quota di Jeep nel segmento SUV è passata dall’1% al 22% negli ultimi cinque anni (2014-2019). Quest’anno il marchio di Fiat Chrysler Automobiles è riuscito a vendere 118.300 esemplari da gennaio a novembre. Inoltre, il Brasile rappresenta il secondo mercato più grande per la casa automobilistica americana dopo gli Stati Uniti.

La produzione locale e il lancio di Renegade e Compass hanno permesso a Jeep di andare avanti per la sua strada in un momento in cui il mercato automobilistico brasiliano si è ridotto a causa della crisi economica. Di pari passo è andato anche il rafforzamento della sua immagine poiché ora sono moltissimi i consumatori brasiliani a credere nelle potenzialità di Jeep.