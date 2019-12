Chrysler 300 SRT Pacer: svelati i prezzi e l’arrivo in concessionaria

La speciale Chrysler 300 SRT Pacer potrebbe non essere certamente la Dodge Charger che i fan australiani del motore V8 stavano aspettando ma è comunque una vettura interessante.

Il marchio automobilistico americano ha annunciato un’edizione limitata disponibile in soli 50 esemplari per celebrare il 50º anniversario dell’iconica Valiant Pacer. Abbiamo già avuto la possibilità di parlare di questo veicolo in edizione limitata in un articolo dedicato.

Chrysler 300 SRT Pacer: l’arrivo negli showroom australiani è previsto per fine 2019-inizio 2020

Nelle scorse ore, Chrysler ha comunicato che la Chrysler 300 SRT Pacer sarà disponibile nelle colorazioni bianca, nera e grigia e ciascun esemplare sarà numerato individualmente. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 69.950 dollari australiani (circa 43.183 euro), piazzandosi quindi fra la 300 SRT Core (65.950 dollari australiani – circa 40.714 euro) e la versione top di gamma (74.950 dollari australiani – circa 46.270 euro).

Assieme alla vettura, gli acquirenti riceveranno un esclusivo portachiavi Pacer e una stampa incorniciata come tributo per l’edizione limitata. Questa rappresenta l’originale Valiant Pacer assieme alla Chrysler 300 SRT Pacer poste davanti all’ex fabbrica Chrysler di Adelaide (vedi immagine sopra).

Un portavoce di Chrysler Australia ha dichiarato: “L’edizione limitata Chrysler 300 SRT Pacer è una celebrazione del traguardo del 50° anniversario dell’iconica Valiant Pacer. Oltre a ciò, Chrysler 300 continuerà ad essere disponibile in Australia“.

Vi ricordiamo che la vettura nasconde sotto il cofano il propulsore Hemi V8 da 475 CV e 637 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità. A livello estetico abbiamo una carrozzeria in Wild Yellow e delle strisce laterali nere che sono riprese esattamente dalla Valiant Pacer originale.

In aggiunta, abbiamo una serie di badge Pacer 392 sia all’esterno che all’interno, delle calotte degli specchietti color argento e delle luci rosse. Il primo dei 50 esemplari previsti dovrebbe arrivare nelle concessionarie australiane tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.