Nuova Fiat 500X Sport: ecco il listino prezzi completo

Dopo diversi mesi d’attesa, nel corso della giornata di ieri si è registrato il debutto ufficiale della nuova Fiat 500X Sport, la nuova versione “sportiva” del crossover compatto della casa italiana ed uno dei modelli più importanti del gruppo FCA tra i pochi che vengono realizzati direttamente in Italia.

A differenza di quanto emerso nelle scorse settimane, la nuova Fiat 500X Sport non è altro che un nuovo allestimento del crossover e non presenta l’atteso sistema ibrido plug-in (che dovrebbe debuttare nel corso del 2020, dopo la Renegade ibrida) e non può contare sul più potente motore 1.3 turbo da 180 CV.

La gamma del crossover, infatti, include la versione da 150 CV del FireFly 1.3 turbo e l’entry level benzina 1.0 tre cilindri da 120 CV. In listino ci sono anche i diesel 1.3 MultiJet da 95 CV e 1.6 MultiJet da 120 CV. Insomma, per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni le novità sono ben poche. Tutte le motorizzazioni, almeno questo, sono esentate dal pagamento dell’Ecotassa, la norma che ha portato Fiat ha eliminare la trazione integrale dalla 500X.

La nuova Fiat 500X Sport arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino che parte da 24.500 Euro. Ecco tutti i dettagli relativi al listino della 500X Sport:

Fiat 500X Sport: i prezzi

La nuova versione Sport rappresenta, di fatto, la proposta “top di gamma” della Fiat 500X e comporta un costo extra di 4.000 Euro rispetto all’entry level Urban. La gamma del nuovo allestimenti si apre con il motore tre cilindri 1.0 turbo benzina da 120 CV con cambio manuale, acquistabile a partire da 24.500 Euro.

Per chi cerca una spinta maggiore, invece, è possibile puntare sul quattro cilindri 1.3 turbo benzina da 150 CV. Questo motore, abbinato esclusivamente al cambio automatico a 6 rapporti, è ordinabile con un prezzo di listino di 27.000 Euro.

La gamma diesel presenta, invece, tre opzioni. I clienti possono optare per l’entry level 1.3 MultiJet da 95 CV, guidabile anche dai neopatentati. Questa versione della Fiat 500X Sport presenta un prezzo di listino di 25.500 Euro. Per i più esigenti, invece, c’è la versione con motore 1.6 MultiJet da 120 CV.

Questa motorizzazione parte da 27.750 Euro se abbinata al cambio manuale. In alternativa, c’è anche la versione con cambio automatico che comporta un costo extra di 1000 Euro rispetto alla versione con il cambio manuale. Per acquistare questa versione, quindi, il prezzo di listino è di 28.750 Euro.

Fiat 500X Sport: subito in offerta con la promozione “Zero+Zero”

Segnaliamo che anche la nuova Fiat 500X Sport rientra tra i modelli coinvolti dalla promozione del mese “Zero + Zero” che coinvolge quasi tutta la gamma Fiat e la Lancia Ypsilon. Questa nuova promozione, valida sino a fine mese sulle vetture in pronta consegna, prevede la possibilità di scegliere tra il consueto finanziamento in 60 mesi con anticipo zero e rata finale e una seconda opzione che prevede l’anticipo zero e 72 rate mensili. Grazie a quest’offerta, la gamma della 500X parte da 189 Euro al mese.

Per presentare al meglio alla clientela italiana la nuova Fiat 500X Sport, la casa italiana ha annunciato ben tre week end di Porte Aperte per questo mese di settembre. Nelle giornate del 14-15, 21-22 e 28-29 settembre, quindi, le concessionarie del marchio Fiat resteranno aperte per consentire alla clientela di scoprire tutti i dettagli relativi alla nuova versione del crossover compatto svelata in via ufficiale soltanto nel corso della giornata di ieri.