FCA: nasce Leasys CarCloud, il primo abbonamento alla mobilità in Italia

FCA ha presentato Leasys CarCloud, l’innovativa formula di abbonamento automotive ispirata alla subscription economy, la nuova frontiera della mobilità. Un’offerta attivabile su Amazon che comprende due pacchetti a canone mensile con 7 modelli di vetture diverse interscambiabili tra di loro. Senza vincoli temporali e fruibile su tutto il territorio nazionale senza limitazioni. Si tratta dunque di un modello sostenibile che esclude il veicolo di proprietà e privilegia la libertà di muoversi: abbonandosi a un servizio di mobilità si può scegliere in ogni momento in tutta Italia il mezzo più funzionale e adatto a ogni situazione, promuovendo uno stile di vita più sostenibile, sia a livello economico sia ambientale.

Ale & Franz saranno i testimonial del nuovo servizio di Fca destinato a privati e partite IVA. Leasys segna +21,8% sulle immatricolazioni dell’anno e si conferma leader di mercato; nel noleggio a lungo termine oltre 1 auto su 4 in Italia è immatricolata da Leasys. Con Leasys CarCloud, a fronte di un canone fisso mensile si possono sempre utilizzare auto diverse in tutte le principali città italiane: l’ideale per chi viaggia in aereo o su rotaia. L’abbonamento non ha vincoli temporali e il cliente può entrare, rinnovare mensilmente o uscire in ogni momento.

FCA ha previsto due tipi di abbonamento: Leasys CarCloud 500, a partire da 249 euro al mese, che comprende i modelli 500, 500X, 500L, 500L Wagon, 500L Cross. Poi abbiamo il Leasys CarCloud Renegade & Compass: a partire da 349 euro al mese, che comprende i modelli Jeep Renegade e Jeep Compass. Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino o se farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo. L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.) e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi (come la kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida).