Dodge Challenger Drag Pak 2020 debutta al SEMA Show

Dopo il teaser pubblicato ieri mattina, Mopar e Dodge hanno presentato la quarta generazione della Dodge Challenger Drag Pak durante il SEMA Show 2019 di Las Vegas sotto forma di un pacchetto “chiavi in mano” per i piloti che competono in tutti quegli eventi diretti dalle National Hot Rod Association (NHRA) e National Muscle Car Association (NMCA).

A differenza del modello di terza generazione, la Dodge Challenger Drag Pak 2020 è disponibile soltanto con motore Hemi V8 sovralimentato 354 ci da 5.8 litri, abbinato a una trasmissione T400 a 3 velocità con cambio manuale Kwik-Shift.

Dodge Challenger Drag Pak 2020: ecco la quarta generazione della drag car

Altre caratteristiche del gruppo propulsore includono un albero motore più leggero, dei freni da corsa anteriori e posteriori, dei sedili Racetech, Racepak Smartwire e il nuovo esclusivo pacchetto Drag Pak per cerchi e pneumatici.

Mopar e Dodge hanno progettato la vettura partendo dal telaio di una Dodge Challenger Body-in-White a cui è stato implementato un rollcage con specifiche SFI e certificato per l’utilizzo in corse nel quarto di miglio in 7,50 secondi.

Tra le nuove funzionalità offerte dalla Dodge Challenger Drag Pak 2020 troviamo anche un particolare assale posteriore con ammortizzatori regolabili e sospensioni a quattro bracci, un attacco per paracadute integrato di serie nel telaio, degli specifici montanti a doppia regolazione sviluppati da Bilstein sulla parte frontale, un baricentro più basso e una migliore distribuzione del peso.

Il design generale della drag car riprende perfettamente quello della Hellcat stradale, con tanto di prese d’aria sul cofano e pannelli anteriori e posteriori. Oltre a questo, Mopar ha deciso di implementare una nuova livrea che rende omaggio alla muscle car originale degli anni ‘70, con una combinazione di rosso, bianco e blu. Il pacchetto grafico si completa con i loghi Mopar blu e dragpak rosso presenti sui pannelli, sopra le ruote posteriori.

Mark Bosanac, Head of Mopar Service, Parts & Customer Care, ha dichiarato: “Mopar e Dodge//SRT hanno collaborato per creare questa Challenger Drag Pak non solo per le drag race ma anche come oggetto da collezione per gli appassionati di Mopar. Questa nuova Challenger Drag Pak offre ai piloti gli strumenti per rimanere davanti alla concorrenza“.

La produzione della nuova Dodge Challenger Drag Pak sarà limitata a soli 50 esemplari con prezzi e data di vendita che saranno annunciati in un secondo momento.